烏克蘭滿布地雷 美政府：烏國一半國土需除雷

俄羅斯在烏克蘭佈下了大量地雷，美國國際開發署（USAID）指出，烏國一半的國土都需要除雷。（路透）

2022/04/20 19:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭政府表示，烏克蘭全國1/3的基礎建設都已在俄羅斯侵略戰爭中損毀，戰後重建需要龐大費用。不過，資金並非現在烏克蘭在重建上面臨的最立即障礙，因為俄羅斯佈下了大量地雷，美國國際開發署（USAID）19日指出，烏國一半的國土都需要除雷。

俄羅斯部隊撤出烏國基輔等地後，已經有部份逃離戰火的烏國民眾開始返回家園，人道救援組織指出，現在每天約有3萬名烏克蘭人回鄉，聯合國更估計可能已經有87萬人返回烏克蘭。不過，烏克蘭官員已警告，現在返回一些地區並不安全，烏國急難事務處（SESU）一天要清除數千枚地雷。

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美國國際開發署署長鮑爾（Samantha Power）19日也發推文指出，「烏克蘭面積11萬5800平方英里（約29萬平方公里）—該國國土的一半—需要除雷」，「烏克蘭國家急難事務處正一天清除2000到6000枚地雷，以保障平民，並且讓急難援助得以通過。」烏國總統澤倫斯基11日晚間的全國談話中，指控俄軍刻意留下大量地雷，烏克蘭「現在是全球地雷污染嚴重程度數一數二」的地區。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）18日指出，全國30%的基礎設施都遭俄軍戰火摧毀，估計損失金額達1000億美元，修復這些基建加上住家、建築物等，重建經費可能需要高達5000億美元。

庫布拉科夫提議用各國制裁凍結的俄羅斯資產，做為烏國重建資金其中一個來源。根據俄羅斯財政部長說法，西方凍結的俄國黃金、外匯儲備金額約3000億美元。

烏克蘭一名工兵19日在基輔近郊伊爾平清除地雷。（美聯社）

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