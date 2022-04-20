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    不忍動物挨餓... 哈爾科夫動物園2員工自願留下 竟慘遭俄軍射殺！

    烏東的烏國第二大城哈爾科夫受到俄軍猛攻，市內動物園「費爾德曼生態公園」2名員工不忍動物挨餓，自願留下來照顧動物，沒想到卻失蹤，近日動物園發聲明證實，已找到2位勇敢員工的遺體，指控是俄軍殺害，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

    烏東的烏國第二大城哈爾科夫受到俄軍猛攻，市內動物園「費爾德曼生態公園」2名員工不忍動物挨餓，自願留下來照顧動物，沒想到卻失蹤，近日動物園發聲明證實，已找到2位勇敢員工的遺體，指控是俄軍殺害，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

    2022/04/20 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭至今，位於烏東的烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）便持續受到俄軍猛攻，市內動物園「費爾德曼生態公園」（Feldman Ecopark）也無法倖免於難。然而該動物園有2名員工不忍動物挨餓，自願留下來照顧動物，沒想到卻失蹤，近日動物園發聲明證實，已找到2位勇敢員工的遺體，指控是俄軍殺害。

    根據《CNN》報導，自今年2月24日俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，哈爾科夫費爾德曼生態公園便閉園讓員工撤離，之後陸陸續續也轉移園內動物至安全地區。費爾德曼生態公園本週二（19日）發聲明表示，有2名員工因不忍留下來的動物挨餓，自願留下照顧牠們，但3月初開始聯絡不上這2人，園方也派人回到園區找人並通報警方，但因為俄軍頻繁砲擊，導致搜索工作困難，直到本週一（18日）才在園內一個房間裡找到他們的遺體。

    費爾德曼生態公園指控，這2名員工是遭俄軍開槍射殺，「我們會珍惜與這些善良且勇敢的人的美好回憶，在此向他們的家人和朋友致上誠摯哀悼，我們深信犯下這種不人道罪行的人一定會受到懲罰！」

    費爾德曼生態公園也透露，園內部分地區因為俄軍砲擊受損，一些動物受傷，其中有一對野牛被殺害，只留下一頭僅10個月大的小牛。

    哈爾科夫費爾德曼生態公園2名員工自願留下來照顧動物，沒想到近日在園內被發現遺體，園方指控是俄軍殺害。（圖翻攝自推特）

    哈爾科夫費爾德曼生態公園2名員工自願留下來照顧動物，沒想到近日在園內被發現遺體，園方指控是俄軍殺害。（圖翻攝自推特）

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