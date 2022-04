不忍動物挨餓... 哈爾科夫動物園2員工自願留下 竟慘遭俄軍射殺！

2022/04/20 18:51

〔即時新聞/綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭至今,位於烏東的烏國第二大城哈爾科夫(Kharkiv)便持續受到俄軍猛攻,市內動物園「費爾德曼生態公園」(Feldman Ecopark)也無法倖免於難。然而該動物園有2名員工不忍動物挨餓,自願留下來照顧動物,沒想到卻失蹤,近日動物園發聲明證實,已找到2位勇敢員工的遺體,指控是俄軍殺害。

根據《CNN》報導,自今年2月24日俄羅斯揮軍入侵烏克蘭,哈爾科夫費爾德曼生態公園便閉園讓員工撤離,之後陸陸續續也轉移園內動物至安全地區。費爾德曼生態公園本週二(19日)發聲明表示,有2名員工因不忍留下來的動物挨餓,自願留下照顧牠們,但3月初開始聯絡不上這2人,園方也派人回到園區找人並通報警方,但因為俄軍頻繁砲擊,導致搜索工作困難,直到本週一(18日)才在園內一個房間裡找到他們的遺體。

費爾德曼生態公園指控,這2名員工是遭俄軍開槍射殺,「我們會珍惜與這些善良且勇敢的人的美好回憶,在此向他們的家人和朋友致上誠摯哀悼,我們深信犯下這種不人道罪行的人一定會受到懲罰!」

費爾德曼生態公園也透露,園內部分地區因為俄軍砲擊受損,一些動物受傷,其中有一對野牛被殺害,只留下一頭僅10個月大的小牛。

