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    中國日常？華郵駐華記者註冊微博帳號 半小時就被封鎖

    《華盛頓郵報》的記者竇伊文（Eva Dou）被外派到中國擔任記者，為了融入當地，她隨即註冊了微博帳號，想不到竟然半小時就被封鎖，連淘寶帳戶也因「嚴重不當註冊」為由被封鎖。（圖取自推特）

    《華盛頓郵報》的記者竇伊文（Eva Dou）被外派到中國擔任記者，為了融入當地，她隨即註冊了微博帳號，想不到竟然半小時就被封鎖，連淘寶帳戶也因「嚴重不當註冊」為由被封鎖。（圖取自推特）

    2022/04/20 00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，美媒《華盛頓郵報》的記者竇伊文（Eva Dou）被外派到中國擔任駐華記者，為了融入當地，她隨即註冊了微博帳號，想不到竟然半小時就被封鎖，連淘寶帳戶也因「嚴重不當註冊」為由被封鎖。

    竇伊文在推特發文表示，「我們盡量不讓個人的經驗影響我們對普遍情況的報導，但是，今天發生的事真的影響我的理解，我今天註冊了一個微博帳號，結果半小時就被封鎖，與此同時我的淘寶帳號也遭到封鎖，阿里巴巴的客服也無法給我詳細原因。」

    從文章附圖可見，竇伊文的微博帳號被封鎖，理由是「該帳號行為異常，存在安全風險，用戶驗證之前不能查看。」淘寶帳戶則是因「嚴重不當註冊」為由封鎖，系統提示訊息指出，由於註冊環境和使用環境存在嚴重安全風險，可能影響個人及淘寶平台的訊息安全，干擾正常交易秩序。

    竇伊文也貼出她的第一則，同時也是唯一一則微博貼文，文中寫道，「我3月22日終於回到中國，兩年疫情中沒能回來。我這次是《華盛頓郵報》駐華記者身份回到中國工作，非常高興有這個機會跟大家交流，有這個機會在中國各省進行採訪報導。下飛機，先在上海隔離，又轉到南京隔離酒店，從窗戶能看着玄武湖。我明天解除隔離。大家有沒有建議，在南京吃什麼，參觀什麼？」

    消息曝光後，引發許多網友討論，「因為你不是黨員」、「歡迎來到中國，哈哈哈」、「因為這就是中國人的日常」、「這就是中國的『自由』，享受它吧！」

    竇伊文的第一，也是唯一一篇微博發文。（圖取自推特）

    竇伊文的第一，也是唯一一篇微博發文。（圖取自推特）

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