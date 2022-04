中國日常？華郵駐華記者註冊微博帳號 半小時就被封鎖

2022/04/20 00:10

〔即時新聞/綜合報導〕近日,美媒《華盛頓郵報》的記者竇伊文(Eva Dou)被外派到中國擔任駐華記者,為了融入當地,她隨即註冊了微博帳號,想不到竟然半小時就被封鎖,連淘寶帳戶也因「嚴重不當註冊」為由被封鎖。

竇伊文在推特發文表示,「我們盡量不讓個人的經驗影響我們對普遍情況的報導,但是,今天發生的事真的影響我的理解,我今天註冊了一個微博帳號,結果半小時就被封鎖,與此同時我的淘寶帳號也遭到封鎖,阿里巴巴的客服也無法給我詳細原因。」

從文章附圖可見,竇伊文的微博帳號被封鎖,理由是「該帳號行為異常,存在安全風險,用戶驗證之前不能查看。」淘寶帳戶則是因「嚴重不當註冊」為由封鎖,系統提示訊息指出,由於註冊環境和使用環境存在嚴重安全風險,可能影響個人及淘寶平台的訊息安全,干擾正常交易秩序。

竇伊文也貼出她的第一則,同時也是唯一一則微博貼文,文中寫道,「我3月22日終於回到中國,兩年疫情中沒能回來。我這次是《華盛頓郵報》駐華記者身份回到中國工作,非常高興有這個機會跟大家交流,有這個機會在中國各省進行採訪報導。下飛機,先在上海隔離,又轉到南京隔離酒店,從窗戶能看着玄武湖。我明天解除隔離。大家有沒有建議,在南京吃什麼,參觀什麼?」

消息曝光後,引發許多網友討論,「因為你不是黨員」、「歡迎來到中國,哈哈哈」、「因為這就是中國人的日常」、「這就是中國的『自由』,享受它吧!」

