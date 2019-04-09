擁數百萬名粉絲照樣封鎖！中國微博嚴查用戶言論

2019-04-09 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國微博管理員8日發布「關於時政有害信息的處理公告」，將50個人氣帳號處以「禁言、關閉」等懲罰措施，當中包括有720萬名粉絲追蹤的名人帳號，處罰原因是「危害國家統一、主權和領土完整」等理由。

微博大動作進行帳號清查，並明列10項「時政有害信息的界定」基準，包括「反對憲法確定的基本原則」、「危害國家統一、主權和領土完整」、「洩露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益」、「煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣」、「破壞國家宗教政策，宣揚邪教、迷信」。

其他會被處罰的理由，還有「散佈謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定」、「歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，侮辱、誹謗英雄烈士」、「宣揚賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪」、「煽動非法集會、結社、遊行、示威、聚眾擾亂社會秩序」、「突破社會道德底線、制度底線的負面信息」、「含有法律、行政法規和國家規定禁止的其他內容」。

被封鎖的帳戶包括擁有720萬名粉絲的中國名人「於建嶸」、被65.3萬名粉絲追蹤的「童大煥」，以及前官媒《新華社》記者，擁有47.5萬名粉絲的「六神磊磊」，微博官方強調包括自媒體在內的使用者，務必遵守使用規範，否則將受到相同待遇。

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