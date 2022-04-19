高呼支持禁運俄油 法國經長：比以往任何時候都更有必要！

法國經濟部長勒梅爾表示法方支持禁運俄國石油，可惜的是歐盟有部分成員國仍在「猶豫不決」。（歐新社）

2022/04/19 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布烏東頓巴斯地區（Donbas）的戰役已開打之後，法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）今天（19日）表示，法國支持禁運俄國石油，目前也正試圖說服其他歐洲夥伴停止進口俄油。

根據《CNN》報導，自烏俄開戰之後，歐盟對於制裁俄羅斯能源便存在意見分歧，尤其部分成員國過分依賴俄國石油，導致禁運俄油一直停留在討論階段。而在俄軍轉移陣線至烏東，準備集中火力「解放」頓巴斯之際，勒梅爾19日表示，法國支持擴大對俄能源制裁，禁止進口俄羅斯石油，「當你看到正在頓巴斯發生的事情後，就能了解到現在比以往任何時候都更有必要去禁運俄油！」

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勒梅爾直言，比起天然氣，石油一直是普廷政權數年來最重要的獲益管道，因此停止俄羅斯石油進口，意味著打擊俄對烏戰爭的資金來源。他宣稱，法國正試圖說服歐洲夥伴停止進口俄油，但有一些國家依舊「猶豫不決」。

《CNN》表示，勒梅爾日前接受採訪時就透露，法國早已準備好禁運俄油，接下來政府內部會集中討論該議題。

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