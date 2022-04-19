為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    高呼支持禁運俄油 法國經長：比以往任何時候都更有必要！

    法國經濟部長勒梅爾表示法方支持禁運俄國石油，可惜的是歐盟有部分成員國仍在「猶豫不決」。（歐新社）

    法國經濟部長勒梅爾表示法方支持禁運俄國石油，可惜的是歐盟有部分成員國仍在「猶豫不決」。（歐新社）

    2022/04/19 20:26

    〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布烏東頓巴斯地區（Donbas）的戰役已開打之後，法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）今天（19日）表示，法國支持禁運俄國石油，目前也正試圖說服其他歐洲夥伴停止進口俄油。

    根據《CNN》報導，自烏俄開戰之後，歐盟對於制裁俄羅斯能源便存在意見分歧，尤其部分成員國過分依賴俄國石油，導致禁運俄油一直停留在討論階段。而在俄軍轉移陣線至烏東，準備集中火力「解放」頓巴斯之際，勒梅爾19日表示，法國支持擴大對俄能源制裁，禁止進口俄羅斯石油，「當你看到正在頓巴斯發生的事情後，就能了解到現在比以往任何時候都更有必要去禁運俄油！」

    勒梅爾直言，比起天然氣，石油一直是普廷政權數年來最重要的獲益管道，因此停止俄羅斯石油進口，意味著打擊俄對烏戰爭的資金來源。他宣稱，法國正試圖說服歐洲夥伴停止進口俄油，但有一些國家依舊「猶豫不決」。

    《CNN》表示，勒梅爾日前接受採訪時就透露，法國早已準備好禁運俄油，接下來政府內部會集中討論該議題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誰供養普廷？俄烏戰以來 236艘油輪駛離俄港口
    2022/03/27 07:26

    誰供養普廷？俄烏戰以來 236艘油輪駛離俄港口
    歐盟禁運俄油意見分歧 油價落至120美元以下
    2022/03/22 21:01

    歐盟禁運俄油意見分歧 油價落至120美元以下

    未來褲上市！一穿就有五種醫美效果
    制裁喬不攏 歐盟禁運俄油態度仍分歧
    2022/03/22 14:25

    制裁喬不攏 歐盟禁運俄油態度仍分歧
    歐盟擬禁運俄油 俄副總理警告：油價將衝上300美元
    2022/03/22 12:07

    歐盟擬禁運俄油 俄副總理警告：油價將衝上300美元

    回歸自然 高雄新地標「遠雄琢蘊」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播