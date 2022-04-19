又傳捷報！烏克蘭軍方：俄軍防空飛彈旅上校指揮官陣亡

烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校已在16日陣亡。（圖取自推特）

2022/04/19 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇頑強抵抗、損失慘重，多名高階將領相繼陣亡，如今烏軍又宣布，俄軍第49防空飛彈旅指揮官格里申（Ivan Grishin）上校已在16日陣亡。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校16日已於烏克蘭陣亡。有消息傳出，格里申是在俄羅斯邊境城鎮斯摩棱斯克（Smolensk）遇襲死亡。斯摩棱斯克距離烏克蘭邊境超過30公里。

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報導指出，俄羅斯社群媒體流傳一篇文章，「在烏克蘭境內，在執行軍事任務時，駐紮在斯摩棱斯克的俄羅斯聯邦地面部隊戰術防空部隊，第49防空飛彈旅指揮官格里申上校犧牲了！」似乎也證實格里申確實陣亡。

The Ukrainian military is claiming that Colonel Ivan Grishin, the commander of Russia's 49th Anti-Aircraft Missile Brigade （1st Tank Army）, was killed. A Russian VK page from Smolensk is saying that he was killed on April 16.https://t.co/xIBVCiLleshttps://t.co/cAQZmmA8J6 pic.twitter.com/7emFzEB5Pt — Rob Lee （@RALee85） April 18, 2022

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