為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    又傳捷報！烏克蘭軍方：俄軍防空飛彈旅上校指揮官陣亡

    烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校已在16日陣亡。（圖取自推特）

    烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校已在16日陣亡。（圖取自推特）

    2022/04/19 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇頑強抵抗、損失慘重，多名高階將領相繼陣亡，如今烏軍又宣布，俄軍第49防空飛彈旅指揮官格里申（Ivan Grishin）上校已在16日陣亡。

    綜合外媒報導，烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校16日已於烏克蘭陣亡。有消息傳出，格里申是在俄羅斯邊境城鎮斯摩棱斯克（Smolensk）遇襲死亡。斯摩棱斯克距離烏克蘭邊境超過30公里。

    報導指出，俄羅斯社群媒體流傳一篇文章，「在烏克蘭境內，在執行軍事任務時，駐紮在斯摩棱斯克的俄羅斯聯邦地面部隊戰術防空部隊，第49防空飛彈旅指揮官格里申上校犧牲了！」似乎也證實格里申確實陣亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反攻馬立波！ 烏軍深入敵區伏擊丟手榴彈 俄軍敗退蜷曲躲牆後
    2022/04/18 22:52

    反攻馬立波！ 烏軍深入敵區伏擊丟手榴彈 俄軍敗退蜷曲躲牆後
    投降不是選項！俄軍嗆全殲滅 馬立波守軍：完成堅守使命
    2022/04/18 18:34

    投降不是選項！俄軍嗆全殲滅 馬立波守軍：完成堅守使命

    最強懶人瘦身法一天一杯腰圍少一圈
    俄軍登陸艦遭烏軍摧毀 「叛徒」中校指揮官傷重不治
    2022/04/17 06:11

    俄軍登陸艦遭烏軍摧毀 「叛徒」中校指揮官傷重不治
    打人喊救人！ 俄扯烏克蘭持續襲擊挑釁 稱俄軍將被迫宣戰
    2022/04/16 18:02

    打人喊救人！ 俄扯烏克蘭持續襲擊挑釁 稱俄軍將被迫宣戰

    低門檻電動自行車 疫情期間逆勢成長
    俄莫斯科號爆炸沉沒 下令攻打蛇島指揮官也陪葬
    2022/04/16 05:46

    俄莫斯科號爆炸沉沒 下令攻打蛇島指揮官也陪葬
    烏克蘭再傳捷報！ 俄軍40歲飛彈與砲兵師副參謀長陣亡
    2022/04/12 00:30

    烏克蘭再傳捷報！ 俄軍40歲飛彈與砲兵師副參謀長陣亡
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播