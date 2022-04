又傳捷報！烏克蘭軍方：俄軍防空飛彈旅上校指揮官陣亡

2022/04/19 00:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,遭遇頑強抵抗、損失慘重,多名高階將領相繼陣亡,如今烏軍又宣布,俄軍第49防空飛彈旅指揮官格里申(Ivan Grishin)上校已在16日陣亡。

綜合外媒報導,烏克蘭軍方宣布,俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校16日已於烏克蘭陣亡。有消息傳出,格里申是在俄羅斯邊境城鎮斯摩棱斯克(Smolensk)遇襲死亡。斯摩棱斯克距離烏克蘭邊境超過30公里。

請繼續往下閱讀...

報導指出,俄羅斯社群媒體流傳一篇文章,「在烏克蘭境內,在執行軍事任務時,駐紮在斯摩棱斯克的俄羅斯聯邦地面部隊戰術防空部隊,第49防空飛彈旅指揮官格里申上校犧牲了!」似乎也證實格里申確實陣亡。

The Ukrainian military is claiming that Colonel Ivan Grishin, the commander of Russia's 49th Anti-Aircraft Missile Brigade (1st Tank Army), was killed. A Russian VK page from Smolensk is saying that he was killed on April 16.https://t.co/xIBVCiLleshttps://t.co/cAQZmmA8J6 pic.twitter.com/7emFzEB5Pt