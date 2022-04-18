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    平民怨！把親戚踢出內閣 斯里蘭卡總統尋求IMF金援

    斯里蘭卡首都可倫坡的群眾17日聚集在總統府前，高喊口號要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）為經濟危機辭職下台。（法新社）

    斯里蘭卡首都可倫坡的群眾17日聚集在總統府前，高喊口號要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）為經濟危機辭職下台。（法新社）

    2022/04/18 22:08

    〔中央社〕深陷困境的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天把他的2名兄弟和1名姪子踢出內閣，新政府還將向國際貨幣基金借款紓困。大眾對於執政家族無能對抗經濟危機感到憤怒，要求他下台。

    拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）使得這個島國陷入有記憶以來最痛苦的經濟衰退，政府即將和國際貨幣基金（IMF）就紓困計畫展開會談。

    數十名議員已改變立場，轉為反對執政當局，反對黨則拒絕拉賈帕克薩提出組成聯合政府的邀請。拉賈帕克薩仍稱將堅守崗位，率領斯里蘭卡走出這次危機。

    然而，要求他下台的大型抗議不斷，成千上萬民眾在他位於海濱的辦公室外紮營已經超過1週。

    拉賈帕克薩的哥哥、現任總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）仍在新內閣保有職位，但他的另一個哥哥查馬爾（Chamal）與曾任財政部長的弟弟巴席爾（Basil）都被排除在外。

    馬辛達的大兒子納馬爾（Namal）曾任體育部長，在這場危機爆發前曾一度被認為可能成為未來領導人，但在新內閣同樣榜上無名。

    新的21人內閣陣容比先前少了7人。面對民眾對於裙帶關係與貪腐的怒火，斯里蘭卡內閣於2週前總辭。

    部長都配有多輛休旅車，有大批保鑣和不受限制的燃料，還能享有官邸和娛樂費。

    官員指出，新任財政部長薩布里（Ali Sabry）於週末率領代表團前往華府，將從明天開始與IMF官員展開會談。

    斯里蘭卡希望從IMF借貸30至40億美元，以克服還款危機並增加外匯存底。

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