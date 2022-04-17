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    俄羅斯國防部：烏克蘭近7000外籍傭兵已逾千人被擊斃

    俄羅斯國防部指出，在馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍中約有400人是外籍傭兵。圖為亞速鋼鐵廠的一隅，據信烏克蘭軍隊仍在此堅守。（美聯社）

    俄羅斯國防部指出，在馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍中約有400人是外籍傭兵。圖為亞速鋼鐵廠的一隅，據信烏克蘭軍隊仍在此堅守。（美聯社）

    2022/04/17 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭的戰事進入到第53天，俄羅斯國防部今（17）日表示，自開戰以來，預估烏克蘭招募了6824名外籍傭兵，不過已有1035人被俄軍擊殺。

    自俄羅斯宣布入侵烏克蘭後，基輔就公開向全球招募志願軍，不少不同國籍的志願者投身戰場，但烏克蘭軍方也未必照單全收，3月13日、26日分別傳出俄羅斯轟炸烏克蘭東部城市利維夫（Lviv），疑似是鎖定志願軍基地，27日還傳出烏克蘭方面逮捕了涉嫌通敵的臥底男子。

    俄羅斯《衛星新聞社》（Spunik News）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指出，自從2月24日俄羅斯發起「特殊軍事行動」以來，約有6824名來自63個國家的外籍僱傭兵加入基輔陣營，但當中已有1035人戰死，另外還有912人中途離境，預估目前僅剩4877人。

    關於這些外籍僱傭兵的國籍，科納申科夫表示，波蘭是最主要的傭兵來源國，達1717人，第二多的是來自美國、加拿大與羅馬尼亞，約有1500人，喬治亞與英國均有約300人參戰，另外還有193人來自土耳其控制的敘利亞地區。

    科納申科夫接著指出，在馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍中，估計有400名外籍僱傭兵，他們主要來自歐洲國家與加拿大。

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