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    網傳馬保國現身上海搶購麵粉 封城期間重現「閃電五連鞭」！

    中國「混元形意太極」掌門人馬保國近日傳上海封城期間也跟著搶購麵粉。（圖翻攝自微博）

    中國「混元形意太極」掌門人馬保國近日傳上海封城期間也跟著搶購麵粉。（圖翻攝自微博）

    2022/04/17 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「混元形意太極」掌門人馬保國先前因30秒內3度被業餘搏擊愛好者擊敗淪笑柄，也因此爆紅，其言行一度成為熱門迷因，後因中官媒點名批評，馬保國才消聲匿跡。但最近上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城，物資匱乏之際傳出馬保國也在搶購麵粉的消息，再次引發網友熱議。

    本月16日，有中國網友在微博PO出上海閔行區「平南三四村」微信群組在搶購麵粉的聊天畫面，一名叫「渾圓形意太極門掌門－馬保國」的人在群組內詢問還有沒有販售麵粉，不少居民不相信當年鼎鼎大名的馬保國竟然是鄰居，紛紛傳訊詢問是否真為本人。馬保國也特別發出語音訊息，以其辨識度相當高的口音證明自己就是本人，在群組內引發不小騷動。

    事後微博上還流傳一段馬保國為社區防疫志工加油打氣的影片，稱讚這些人「熱愛共產黨、熱愛祖國，值得讚揚，中國大有希望。」此外還能看到馬保國在樓梯間重現當年紅極一時的絕技「閃電五連鞭」，讓不少網友大呼感動。

    馬保國過去吹噓自己武功高強，2020年5月與一名業餘搏擊愛好者擂台戰時，30秒內被3度KO，雖然淪為笑柄，但也讓他一夕爆紅，「不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」等經典名句不僅廣為流傳，網友更是爭相模仿其自創絕技「閃電五連鞭」。然而中國黨報《人民日報》看不下去，特別發表評論要求他收拾鬧劇，馬保國才逐漸淡出公眾視野。

    傳出馬保國在上海封城期間搶購麵粉後，微博流傳這一段馬保國在樓梯間打「閃電五連鞭」的影片。（圖翻攝自微博）

    傳出馬保國在上海封城期間搶購麵粉後，微博流傳這一段馬保國在樓梯間打「閃電五連鞭」的影片。（圖翻攝自微博）

    上海社區居民不相信馬保國是鄰居，馬保國特定錄語音訊息證明自己是本人，並表示自己想買麵粉。（圖翻攝自微博）

    上海社區居民不相信馬保國是鄰居，馬保國特定錄語音訊息證明自己是本人，並表示自己想買麵粉。（圖翻攝自微博）

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