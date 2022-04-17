傳北京要求4/20「上海清零」 基層官員下軍令狀「不得討價還價」

路透引述2名知情人士的消息稱，上海市政府已下令，要求基層在20日以前實現清零。（彭博）

2022/04/17 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連日「動態清零」政策粗暴的執行手段不僅沒讓確診數字下降，反而引爆民怨。不過今天（17日）有消息指稱，中國國務院和上海市政府「已設定目標」，要求上海在週三（20日）以前實現社區清零。

根據《路透》報導，有2名知情人士透露，由於上海民眾不滿情緒高漲和物資供應的壓力增加，上海政府近日已要求市黨員幹部、學校等組織，在20日以前實現清零，阻止武肺在隔離區外繼續傳播。《路透》宣稱，掌握一份上海市寶山區委書記陳杰15日發表談話的備份，內容提到為達到清零目標，負責官員須加快病毒檢測，將陽性病患轉移至方艙醫院等隔離中心，政令用詞口口聲聲都像把防疫當成戰爭。

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各區書記下「軍令」 聲稱「全面總攻」

陳杰聲稱，要「堅定不移動態清零方針」，切實遵照國務院督導組部署、市委市政府要求，「堅決打好快速篩查的衝鋒戰、靜態管理的陣地戰、清潔消殺的預防戰，確保應檢盡檢、應轉盡轉、應收盡收、應治盡治。」；他還強調，這是「軍令」（military order），沒有「討價還價」餘地，「我們只能咬緊牙關，爭取勝利。也可以說這是一場全面進攻，是扭轉疫情走勢的最後一戰，我們只能贏不能輸」。

除此之外，有中媒報導提到不只寶山區，普陀區16日召開「新冠肺炎疫情社會面清零動員會」，喊話「以刻不容緩的緊迫感、以決戰衝鋒的執行力，動用全部資源、傾盡全部力量、窮盡全部手段，繼續發揚苦戰實幹、連續作戰的精神，咬緊牙關、迎難而上、背水一戰」；松江區同日也發出公告，稱「疫情防控是一場大仗、硬仗，不到最後一刻，不能輕言勝利，在向社會面清零發起全面總攻的最後時刻，讓我們所有人都再咬咬牙，再拼一拼，堅信堅持就是勝利、堅持才能勝利」。

奉賢區也發出「關於一鼓作氣打贏疫情防控攻堅戰」的倡議，表示將採取更迅速更堅決更果斷的行動，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰，宣布該區16日起採取「全域靜態管理、全員核酸檢測、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺等綜合防控措施，全面發起清零攻堅」；徐匯區政府同樣誓言全面清零，「除了勝利，我們無路可走。當前正處於攻堅決勝的關鍵階段，沒有理由、沒有藉口、沒有退路。」

上海單日確診仍近2.5萬 全中國最多

目前上海為中國疫情最嚴重的地區，封城近半個月以來未見趨緩，今天通報16日單日新增2萬4820例本土（含無症狀感染），3月初起病例爆增迄今已通報逾32萬起感染病例。此外，政府的粗暴防疫已讓上海民怨沸騰，日前還傳出有社區突破封鎖上街抗議，而今傳上海政府堅持在20日以前實現清零目標，可以想見當地對隔離區的管控會更加強硬。

有上海市民向《路透》說，其所居住的社區居委會週日就向居民發出公告，稱已調動更多防疫人員和公車，加快將社區陽性病例轉移至檢疫中心的腳步。路透表示，目前上海市政府和中國國務院未回覆查核。

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