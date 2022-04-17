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    跑醫院卻被這理由拒收 上海小提琴家腹痛難耐墜樓身亡！

    上海小提琴家陳順平日前突劇烈腹痛，就醫時卻被醫院拒收，最後因難忍腹痛墜樓身亡。（圖翻攝自陳順平之子微博）

    上海小提琴家陳順平日前突劇烈腹痛，就醫時卻被醫院拒收，最後因難忍腹痛墜樓身亡。（圖翻攝自陳順平之子微博）

    2022/04/17 21:35

    〔即時新聞／綜合報導〕上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，封城近半個月以來，嚴格封鎖措施導致延誤就醫身亡的憾事頻傳。而今又傳一名上海小提琴家因腹痛就醫卻被拒收，最後難忍劇痛墜樓身亡，家屬憤而在網上發文控訴，引發熱議。

    綜合媒體報導，上海財經大學退休教授陳順霞17日發布消息稱，71歲的胞弟上海大眾樂團小提琴家陳順平日前突然留下遺書墜樓身亡，隨後一份據稱是陳順平妻子寫下的千字文 在微博造成瘋傳，內容還原了事發經過，令人不勝唏噓。

    陳順平遺孀悲痛表示，本月13日丈夫出現腹痛、嘔吐等症狀，當天晚上好不容易拿到「出門證」後就醫，卻被醫院急診室拒收，理由是「院內全是陽性病患」，即便家屬再三請求，院方仍堅決不收治。無奈跑了另一家醫院，但因沒開門無法看診，救護車只能把丈夫載回家，可丈夫的症狀越來越嚴重，疑因腹痛難耐，且不知道何時能就醫，陳順平絕望到留下書信，感嘆就醫被拒的無奈，14日上午被人發現墜樓身亡。

    陳順平的兒子16日也在微博 發文表示，「本人不想再指責或追究誰的責任，父親已經過世，一切都沒有意義了。只是希望通過父親悲慘的結局，呼籲整個社會，在大力響應抗疫方針的同時，也能更多地關注像我們父親這樣因為無法正常就醫而痛苦的人們。以避免更多我父親這樣的悲劇地發生！」

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