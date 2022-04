俄甫禁止英相入境 英最強核潛艇「大膽號」突現身直布羅陀海峽

2022/04/17 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯政府16日宣布禁止英國首相強森(Boris Johnson)等13名英國官員入境俄羅斯國土,這項制裁發佈不到24小時後,就傳出英國最強核潛艇「大膽號」(HMS Audacious)停靠在直布羅陀(Gibraltar)海峽的消息。

根據《每日快報》的報導,大膽號在俄羅斯發表制裁宣言後不到24小時,首度抵達英國海外領地之一,有「地中海要塞」之稱、位在伊比利半島尾端的直布羅陀港口,旁邊停靠的是美國喬治亞號潛艇(USS Georgia)。

請繼續往下閱讀...

報導指出,「大膽號」全長97公尺,是英國最新型的機敏級核潛艇,也被譽為全世界最致命的潛艇之一,屬於攻擊型核潛艇,上頭搭載戰斧巡弋飛彈,能精準打擊到距離岸邊約1200公里外的目標。水上航速可達30節,還能在不浮出水面的情況下,於海水中產生氧氣和淡水供給內部船員,可執行長期水下任務。

A few more pics of HMS Audacious arriving in Gibraltar this afternoon. Taken by my dad @Labrax19 #submarine #shipsinpics #Ships #shipping #shipspotting@air_intel @Covertshores@Navylookout @The_lookout_n@Seawaves_mag@WarshipCam #royalnavy pic.twitter.com/7QYz4Hzl78