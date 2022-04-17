俄甫禁止英相入境 英最強核潛艇「大膽號」突現身直布羅陀海峽

俄羅斯禁止英國首相強森（Boris Johnson）等13名英國官員入境俄羅斯國土，制裁宣言發佈不到24小時，英國最強核潛艇「大膽號」就現身直布羅陀海峽。圖為2018年1月16日大膽號停泊在英國德文郡碼頭。（圖翻攝自英國皇家海軍官網）

2022/04/17 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府16日宣布禁止英國首相強森（Boris Johnson）等13名英國官員入境俄羅斯國土，這項制裁發佈不到24小時後，就傳出英國最強核潛艇「大膽號」（HMS Audacious）停靠在直布羅陀（Gibraltar）海峽的消息。

根據《每日快報》的報導，大膽號在俄羅斯發表制裁宣言後不到24小時，首度抵達英國海外領地之一，有「地中海要塞」之稱、位在伊比利半島尾端的直布羅陀港口，旁邊停靠的是美國喬治亞號潛艇（USS Georgia）。

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報導指出，「大膽號」全長97公尺，是英國最新型的機敏級核潛艇，也被譽為全世界最致命的潛艇之一，屬於攻擊型核潛艇，上頭搭載戰斧巡弋飛彈，能精準打擊到距離岸邊約1200公里外的目標。水上航速可達30節，還能在不浮出水面的情況下，於海水中產生氧氣和淡水供給內部船員，可執行長期水下任務。

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