影片曝光！ 強森和澤倫斯基並肩走上基輔街頭

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相強森(Boris Johnson)前往烏克蘭首都基輔並和澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會晤,以實際行動展現出對烏國的支持。烏克蘭國防部稍早上傳2人走上基輔街頭的影片,可以看到強森還和當地居民聊天了解狀況。

烏克蘭國防部推特表示,強森與烏國總統澤倫斯基走過基輔市中心,和當地市民進行交談,「這就是民主,這就是勇氣,這就是人民與國家之間真正的友誼。」

從影片中可以看到,穿著西裝的強森和身穿軍綠色便服的澤倫斯基並肩行走,過程中2人不斷交談並了解市區狀況,一旁有持槍士兵隨時警戒。到了半路上有基輔市民遠遠地向強森表達感謝之意,強森則和善地走了過去和對方握手,直說「你們有個很了不起的總統。」

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2