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    影片曝光！ 強森和澤倫斯基並肩走上基輔街頭

    英國首相強森和烏克蘭總統澤倫斯基一起走上基輔街頭。（路透）

    英國首相強森和烏克蘭總統澤倫斯基一起走上基輔街頭。（路透）

    2022/04/10 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）前往烏克蘭首都基輔並和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，以實際行動展現出對烏國的支持。烏克蘭國防部稍早上傳2人走上基輔街頭的影片，可以看到強森還和當地居民聊天了解狀況。

    烏克蘭國防部推特表示，強森與烏國總統澤倫斯基走過基輔市中心，和當地市民進行交談，「這就是民主，這就是勇氣，這就是人民與國家之間真正的友誼。」

    從影片中可以看到，穿著西裝的強森和身穿軍綠色便服的澤倫斯基並肩行走，過程中2人不斷交談並了解市區狀況，一旁有持槍士兵隨時警戒。到了半路上有基輔市民遠遠地向強森表達感謝之意，強森則和善地走了過去和對方握手，直說「你們有個很了不起的總統。」

    相關影片請見︰

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