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    俄羅斯禁英國13高官入境 「黑名單」強森霸氣嗆爆普廷

    英國首相強森9日親訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基走訪基輔市中心。（法新社檔案照）

    英國首相強森9日親訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基走訪基輔市中心。（法新社檔案照）

    2022/04/16 20:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯政府16日宣布，禁止英國首相強森（Boris Johnson）等13名高層官員入境，報復英國針對烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁措施。

    被俄國禁止入境的英國官員還包括副首相拉布（Dominic Raab）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、前首相梅伊（Theresa May）以及蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）等人，總共13名高層官員。莫斯科3月間也已對美國總統拜登發出入境禁令。

    俄羅斯外交部聲明，「這是回應倫敦肆無忌憚的資訊和政治行動所採取的一步，這些行動旨在在國際上孤立俄羅斯，為限制我國、扼殺國內經濟創造條件」；莫斯科還指控倫敦政府「空前的敵意行動」，尤其是制裁俄羅斯高層官員，「英國領導階層刻意加劇與烏克蘭有關的局勢，對基輔政府輸送致命武器，並且為北大西洋公約組織（NATO）協調類似的行動」。

    強森回應俄國制裁說，「烏克蘭克服萬難，將俄羅斯軍隊從基輔的大門擊退，達成21世紀一場最偉大的戰功」，「普廷的殘酷目的之所以正受到挫敗，是因為總統澤倫斯基的堅毅領導以及烏克蘭人民不屈不撓的英勇。」英國日前在原有的1億英鎊軍援之外，加碼援助烏國120輛裝甲車、反艦飛彈系統等武器。

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