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    FDA批准首款武肺「呼吸快篩儀」 準確率9成不用戳鼻子

    InspectIR新冠病毒呼氣檢測儀使用範例截圖。（擷取自InspectIR官網；本報合成）

    InspectIR新冠病毒呼氣檢測儀使用範例截圖。（擷取自InspectIR官網；本報合成）

    2022/04/15 21:49

    〔編譯管叔平／綜合報導〕美國食品藥物暨藥物管理局（FDA）14日批准首款利用呼氣檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩儀緊急使用授權，這款呼吸檢測試劑只要不到3分鐘就可得知檢測結果，準確率達9成。

    這款InspectIR新冠病毒呼氣檢測儀（InspectIR Covid-19 Breathalyzer）利用氣相層析法，分析呼氣中5種與新冠病毒有關係的物質，若出現陽性反應，再透過「聚合酶連鎖反應」（PCR）等分子生物檢測法確認；對2409人所做的實驗顯示，InspectIR的陽性樣本準確率有91％，陰性樣本準確率99％，FDA指出，後續針對變種病毒株Omicron的有效性實驗 ，這款呼氣檢測儀也表現良好。

    InspectIR檢測儀一部約一個隨身行李般大，每次檢測可在3分鐘內得知結果，每天可檢測160次。FDA表示，該款設備目前的生產量能，可使美國篩檢量每月增加64萬份樣本，最終可每週生產約100部。

    不過，FDA也提醒，若呼氣檢測驗出陰性反應，仍須考量患者最近接觸史、臨床症狀等因素，因為還「無法完全排除感染的可能性」，不應將這款呼氣檢測儀當做治療或病患管理、傳染控制決策的單一基礎。

    傳染病專家、史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多納多（Yvonne Maldonado）說，擁有更多快篩方式選項，只會有助於讓這場大流行病過度到地方性流行病階段。

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