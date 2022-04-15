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    世衛：COVID-19轉地方性言之過早 仍可能大爆發

    世界衛生組織今天表示，COVID-19距離成為地方性流行病還很遠。（路透）

    世界衛生組織今天表示，COVID-19距離成為地方性流行病還很遠。（路透）

    2022/04/15 20:47

    〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）距離成為地方性流行病還很遠，仍有可能在世界各地引發大規模疫情。

    法新社報導，世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，若認為COVID-19確實穩定下來、轉成地方性疾病後，就代表問題劃下句點，這種想法也是錯誤的。

    萊恩在世衛社群媒體頻道現場問與答時段中表示：「我當然不認為這種病毒已接近地方性疾病階段。」

    他表示，病毒還沒穩定下來，還未進入任何季節性型態或傳播模式，「依舊變化多端，仍有可能引發大規模疫情」。

    他說：「它還不是地方性流行病。」

    他指出結核病和瘧疾已屬地方性疾病，但每年仍奪走數以百萬計人命。

    萊恩說：「別認為轉成地方性疾病就代表疫情結束、病毒變溫和或不成為問題，根本不是這樣。」

    世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）本身就感染了COVID-19，目前在美國隔離，她說，COVID-19仍處於會引發「大量死亡和巨災的高度流傳階段」。

    「我們仍處於大流行中，我們都希望不是這樣，但我們還未進入地方性疾病階段。」

    萊恩解釋，一度是大流行的疾病，當穩定下來轉成地方性疾病，通常會集中在某些特定族群身上，時常可能轉成兒童時期常見疾病，諸如麻疹和白喉，因為「新生兒剛出生時易受影響」。

    但若疫苗接種覆蓋率下降，就可能再次爆發疫情，麻疹就曾經發生過這種情形。

    上週出現COVID-19疫情發生以來最低的新增死亡病例數，不過仍通報2萬多人染疫病亡，萊恩表示「人數還是太多…我們應感到慶幸，但不能就此滿足」。

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