WHO又「轉彎」！ 專家小組：強烈支持「接種追加劑」

世界衛生組織的專家小組今日表示，「強烈支持緊急和廣泛接種」武漢肺炎第3劑。（路透）

2022/03/08 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）的專家小組今（8）日扭轉了該組織先前的說法，表示「強烈支持緊急和廣泛接種」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）追加劑（booster）。WHO過去曾一度堅持，認為第3劑沒必要，且會導致疫苗分配不均。

《美聯社》報導，WHO在聲明中表示，專家小組的討論結果是，在具高度傳染性的Omicron變種病毒株於全世界傳播的情況下，接種已獲得授權的COVID-19疫苗可以防止重症和死亡。它強調，「疫苗接種包括施打追加劑，對有重症風險的人尤其重要。」

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WHO最新聲明與去年的說法大不相同，當時已有數十個國家開始推行第3劑，但WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲各國暫停此舉，並表示富國應立即將這些疫苗捐給窮困國家。WHO專家當時表示，他們會繼續評估最新數據。

此後，大量的科學研究證明，接種第3劑疫苗有助於拉高減弱的免疫力和預防重症。包括英國、加拿大和美國在內的富裕國家，其第3劑接種計畫都被認為可以防止Omicron病例激增。

WHO表示，正在持續監測Omicron的全球傳播情況，包括被稱為BA.2的「隱形」​​版本，關於它是否會導致重症的研究參差不齊，但疫苗似乎對它同樣有效。

WHO指出，目前已獲授權的COVID-19疫苗都是基於在中國武漢首次發現的病毒展開研發，但病毒一直持續進化，導致新變種出現，疫苗可能需要更新。

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