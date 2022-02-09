全球確診破4億例 發現Omicron以來已至少50萬人死亡

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球逾2年，據統計全球確診人數已超過4億人，累計死亡人數超過576萬人，其中有至少50萬人是在去年發現Omicron變異株後因染疫不治死亡。（路透）

2022/02/09 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球逾2年，據統計全球確診人數已超過4億人，累計死亡人數超過576萬人，其中有至少50萬人是在去年發現Omicron變異株後因染疫不治死亡，專家對此表示，在已經有疫苗的時代仍有這麼多人死亡，確實是一件大事。

據約翰霍普金斯大學統計，截至今上午8點半，全球累計確診病例達4億28萬4112例例，累計死亡病例則是576萬1692人，疫苗接種劑量則是超過100.95億劑。

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據外媒報導，世界衛生組織（WHO）指出，Omicron變異株在去年下半年迅速擴散，並取代Delta成為主要流行病毒株，自發現Omicron以來，已發現至少1.3億例確診病例，以及50萬例死亡病例，如今幾乎所有國家都有Omicron出現。

WHO官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）指出，雖然很多人都說Omicron比較溫和，但在已經有疫苗的時代，仍造成50萬人死亡，這確實是一件大事。WHO流行病學家、技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，Omicron造成的染疫數量令人震驚，但真實數字會高出許多，並指目前Omicron仍在許多國家肆虐，強調「我們仍處於這場大流行之中」。范科霍芙也說，她擔心死亡人數會持續攀升，並強調這種病毒依然非常危險。

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據約翰霍普金斯大學統計，截至今上午8點半，全球累計確診病例達4億28萬4112例例，累計死亡病例則是576萬1692人，疫苗接種劑量則是超過100.95億劑。（圖擷自約翰霍普金斯大學）

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