世衛改口催打加強劑！感染Omicron亞變種能防再感染

7日在巴基斯坦喀拉蚩，一名青少年接種武肺疫苗。（歐新社）

2022/03/09 00:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron在全球散播之際，世界衛生組織（WHO）專家小組8日表示「強烈支持緊急並且廣泛使用」加強劑疫苗，這項聲明一反世衛先前認為加強劑並非必要、助長疫苗不平等的立場。

世衛COVID-19疫苗成份技術諮詢小組（TAG-CO-VAC）在聲明中說，在當前具有高傳染力的Omicron病毒株持續蔓延之際，經過授權使用的COVID-19疫苗所提供的免疫力，對防範感染Omicron後重症和死亡有「高度保護力」，有鑑於此，該小組「強烈支持緊急並且廣泛使用」目前的新冠病毒疫苗，用於基礎接種和加強劑接種，「尤其是對重症風險群」。

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今年1月，世衛建議疫苗充足的國家、且最高風險群獲得保護後，再使用加強劑。去年世衛秘書長譚德塞呼籲各國暫停接種加強劑，指富有國家應該立即把用來為其國民打加強針的疫苗，捐給疫苗數量尚不足夠用於基礎接種的窮國。

世衛專家小組的聲明也指出，正在監視Omicron亞變種BA.1、BA.2和BA.3的發展情況，當前全球仍以BA.1為主流，但是BA.2病例所佔的相對比例正在增加，有紀錄顯示感染過BA.1後會重複感染BA.2，然而，人口族群研究的初步資料顯示，至少在資料可得的有限時間內，感染BA.1能提供顯著保護力，防範再感染BA.2亞變種。

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