曾警告德國勿依賴俄資源 港作家：川普看破左派自私偽善

美前總統川普曾警告德國過度依賴俄國資源的風險。（法新社）

2022/04/15 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄國侵略烏克蘭至今，德國因制裁、援助力道不如西方盟友遭批評，原因之一在於德國相當仰賴俄國輸出的天然氣。這讓香港作家陶傑回憶起美前總統川普向德國提出過度依賴俄國的警告，但在當時遭德方及其他左派人士藐視，陶傑遂嘲諷，「罵川普？哈哈，挑，你有資格？」

陶傑在臉書寫道，2018年川普在聯合國警告德國，過份倚賴俄國石油和天然氣相當危險，德駐聯大使卻展現出「自以為比全世界聰明的傲慢笑容，一個女人還在嚼着口香糖，以示輕蔑。」

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陶傑說，川普當時指責德國，如果把本應支付在北大西洋公約組織（NATO）的國防成本拿去買天然氣，讓俄總統普廷受益，那「為什麼美國要貼軍費保護你」、「寧願退出北約」。但此番言論遭左派媒體解釋為川普是在分裂盟友、解散北約。

陶傑表示，如今烏克蘭總統澤倫斯基以同樣理由指摘德前總理梅克爾，而在烏克蘭平民傷亡慘烈的情況下，「左膠不敢對澤倫斯基端起嚼香口膠冷笑的面孔了」，德總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也坦言政策錯誤。

陶傑說，川普如果是左派口中的法西斯，那邏輯上澤倫斯基何嘗不是？「西方左膠的自私與偽善，又一次被川普四年前就看破了」、「白左們很尷尬，這次無法扮失憶。這種動物的臉皮，厚過柏林圍牆。罵川普？哈哈，挑，你有資格？」

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