川普承諾再戰2024 批拜登害怕俄國核武

美國前總統川普19日向支持者表示，他會在2024年重新奪回白宮。（法新社）

2022/03/21 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普19日在佛羅里達州的造勢活動上承諾，他會在2024年重奪白宮寶座，並強調正是因為他的「性格」，讓美國在其位4年間未捲入戰爭，而不像現任總統拜登忌憚俄羅斯的核武，因而未能阻止俄國向烏開戰。

綜合美國《雅虎》、《商業內幕》等媒體報導，川普19日在佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的集會中指出，「有在場各位的支持，我們會奪回眾議院、參議院，我們會奪回國家，最重要的是，我們會在2024年贏回我們美麗的白宮。」他強調，「你曾有一個總是將美國擺在第一的總統，我會回來，我們會變得比以往更好、更強壯。」

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川普去年就曾表示，如果他決定角逐2024年總統大選，拿下共和黨提名是輕而易舉的事。

與此同時，川普也表示，在他任內，除了打敗伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）外，他是40年來唯一沒讓美國陷入任何新戰事的總統，這是因為他的「性格」。

他也批評，自從拜登上任後，美國經歷國家史上最羞恥的阿富汗撤軍窘況，現在又目睹烏克蘭人道危機，指拜登害怕俄國的核武能力，所以未能阻止烏克蘭的流血衝突。此外，他也抨擊拜登政府不願開發本國能源，反而向沙烏地阿拉伯、伊朗和委內瑞拉等國要求石油增產。

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