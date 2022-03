川普出怪招 狂言要讓普廷、習近平反目「看中俄大戰」

2022/03/07 22:27

〔即時新聞/綜合報導〕前美國總統川普日前針對俄羅斯入侵烏克蘭,先稱俄羅斯總統普廷此舉「天才」,事後又改口譴責俄國,近日川普被爆料提出怪招,要讓中、俄反目,建議美國可派出偽裝成中國的戰機去攻擊俄羅斯,這樣美方就能隔岸觀火「看中俄大戰」。

美國《華盛頓郵報》政治記者道西(Josh Dawsey)6日在推特上爆料,稱川普在紐奧良共和黨全國委員會的捐款者晚宴上談論美國如何應對俄烏戰局時,提出美軍應該把F-22「猛禽」匿蹤戰機掛上中國五星旗,去對俄羅斯進行轟炸,「然後再跟俄羅斯說『不是美國做的,是中國人做的』,而我們(美國)只要隔岸觀火看中俄大戰就好」。

川普這番「玩笑話」逗得台下觀眾哄堂大笑,網友也留言笑說,中國根本沒有在使用F-22戰機,而俄羅斯若發現戰鬥機在未經通知的情況下進入其領空,一定會將其擊落,直言川普想出的怪招不可能發生。

《華盛頓郵報》報導,埃默里大學(Emory University)國際法教授布蘭克(Laurie Blank)援引日內瓦公約(Geneva Conventions)規定表示:「交戰方不得使用中立國或未捲入衝突的第三國的旗幟、徽章等可識別符號,(川普)這種危險的想法會讓美國捲入衝突。」

雪城大學(Syracuse University)教授班克斯(William Banks)也直言:「濫用第三國旗幟採取軍事行動,這樣的詭計是背信棄義的。」

Trump mused to donors that we should take our F-22 planes, "put the Chinese flag on them and bomb the shit out" out of Russia. "And then we say, China did it, we didn't do, China did it, and then they start fighting with each other and we sit back and watch."