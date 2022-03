川普譴責俄羅斯「可怕暴行」！強調：我當總統普廷不敢入侵烏

2022/03/13 20:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統川普昨日發表公開談話,譴責普廷做出的「可怕暴行」,同時抨擊拜登的外交政策,導致烏克蘭遭俄羅斯入侵,川普也強調,「我當總統不會有戰爭」,引起現場支持者拍手叫好。

川普昨(12)日在南卡羅來納州的集會上表示,「拜登的外交政策未能阻止俄羅斯對烏克蘭的『可怕暴行』,但在我任職的4年以來,不僅沒有造成任何衝突,也沒有讓美國陷入任何一場戰爭中。」

請繼續往下閱讀...

川普提到,「過去假新聞都稱我的人格特質會導致戰爭,但事實上,這讓美國遠離戰爭。假如我還繼續任職,俄羅斯不敢併吞任何一寸土地,更不敢發動入侵行為。」

川普強調,「沒有人比我對俄羅斯更嚴厲,我是那個停止俄羅斯天然氣管道的人,同時也是對俄國實施制裁的人,全都沒有因畏懼而停下。我是那個在執政時期沒造成任何戰爭的人,但假如俄羅斯持續入侵,最後可能導致第三次世界大戰。」

Former US President Donald Trump addressed supporters last night at a rally in Florence, South Carolina.



Donald Trump: "The fake news said my personality would get us into a war. But actually, my personality is what kept us out of war." pic.twitter.com/4rvwa8Ffws