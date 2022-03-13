川普譴責俄羅斯「可怕暴行」！強調：我當總統普廷不敢入侵烏

美國前總統川普昨（12）日發表公開談話，譴責俄羅斯入侵行動，抨擊拜登的外交政策，強調自己任職「不會有戰爭」。（法新社）

2022/03/13 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普昨日發表公開談話，譴責普廷做出的「可怕暴行」，同時抨擊拜登的外交政策，導致烏克蘭遭俄羅斯入侵，川普也強調，「我當總統不會有戰爭」，引起現場支持者拍手叫好。

川普昨（12）日在南卡羅來納州的集會上表示，「拜登的外交政策未能阻止俄羅斯對烏克蘭的『可怕暴行』，但在我任職的4年以來，不僅沒有造成任何衝突，也沒有讓美國陷入任何一場戰爭中。」

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川普提到，「過去假新聞都稱我的人格特質會導致戰爭，但事實上，這讓美國遠離戰爭。假如我還繼續任職，俄羅斯不敢併吞任何一寸土地，更不敢發動入侵行為。」

川普強調，「沒有人比我對俄羅斯更嚴厲，我是那個停止俄羅斯天然氣管道的人，同時也是對俄國實施制裁的人，全都沒有因畏懼而停下。我是那個在執政時期沒造成任何戰爭的人，但假如俄羅斯持續入侵，最後可能導致第三次世界大戰。」

Former US President Donald Trump addressed supporters last night at a rally in Florence, South Carolina.



Donald Trump: "The fake news said my personality would get us into a war. But actually, my personality is what kept us out of war." pic.twitter.com/4rvwa8Ffws — talkRADIO （@talkRADIO） March 13, 2022

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