美前官員爆料 川普對普廷又羨又妒

美國前官員稱前總統川普對大權在握的俄國總統普廷又羨又妒。圖為川普（右）與普廷（左）在2019年6月趁20國集團高峰會之便在日本大阪會面。（法新社）

2022/03/13 20:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前政府官員指出，美國前總統川普先前大讚下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷是天才實不足為奇，因為川普對大權一把抓的普廷等獨裁者既羨慕又忌妒；學者則指出，川普若能藉由2024年美國總統大選重返白宮，任內勢必會致力洗白與復仇。

川普政府國土安全部幕僚長、曾在工作上與川普有密切接觸的泰勒（Miles Taylor），告訴澳洲「第九電視台」（Nine）的新聞節目「六十分鐘」（60 Minutes），他對川普在俄軍越境進入烏克蘭之前口出「普廷是天才」，一點也不驚訝；在他任職川普政府時，川普覺得世界各地領袖中跟自己最像的莫過於獨裁者，所以才會寧可跟習近平、普廷以及北韓領導人金正恩、而非西方民主國家的領袖交朋友。

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川普稍後已改口稱俄羅斯入侵烏克蘭是一件可悲的事。

泰勒還說，川普忌妒這些獨裁者，因為坐上美國總統寶座後的實際情況讓川普「非常失望」，他並未因此掌握他想要的大權，不能想幹嘛就幹嘛...「他（川普）忌妒普廷與習近平，因為他想跟他們一樣能為所欲為。」

種種跡象顯示，川普有可能在2024年再度挑戰總統大位。泰勒認為此一可能性極高，知名政治學教授狄克森（Thomas Homer Dixon）也同意這種看法，並說美國有許多人對目前情勢深感憂心，特別是仍有廣大粉絲力挺的川普若再度吃敗仗的話。狄克森說，川普再戰後若再敗，川粉日後可能會拒絕接受任何其意屬候選人落敗的選舉結果，恐導致民主制度無法運作。

川普曾不願接受2020年美國總統大選結果與為此大肆興訟，憤怒的川粉則一度衝入美國華府國會山莊大鬧。

但無論結果為何，狄克森深信，川普只在乎自己的利益；川普若真能重返白宮，勢必會利用總統任期達成兩大目標：為自己平反與復仇。

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