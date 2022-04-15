俄軍艦莫斯科號起火 美方認為船沒沉但火未滅

2022/04/15 02:06

〔中央社〕一名美國國防高官今天表示，美方認為，位於黑海的俄羅斯飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）還在對付艦上火勢，且據信船體已嚴重毀損。烏克蘭稍早聲稱以飛彈擊沉這艘俄艦。

路透社報導，這名美國高官說，據信莫斯科號尚未沉沒，美方假定這艘船艦將前往克里米亞半島的塞凡堡 （Sevastopol）。

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他說：「我方評估它（莫斯科號）似乎還在對抗艦上的火勢。」

據俄國國防部說法，莫斯科號因不明原因起火，並引爆船上彈藥，但艦上主要武器皆未受損，船員也已全數疏散至黑海上的其他船艦。

俄國國防部發布聲明稱「莫斯科巡洋艦火勢源頭已獲控制」，該艦並未沉沒，艦上的「彈藥爆炸也已停止」，船隻準備拖回港口。聲明還稱，造成意外的原因仍待釐清。

烏克蘭方面的說法則大不相同。烏克蘭南部軍事指揮部稍早宣稱，他們發射2枚海王星（Neptune）反艦飛彈擊中莫斯科號，此後艦上彈藥爆炸，加上天候不佳，導致俄軍救援任務受阻，莫斯科號開始下沉。

根據軍事分析師，莫斯科號配備16枚飛彈，若失去作戰能力，將使俄國在黑海的戰鬥力大減。1110415

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