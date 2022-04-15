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    俄警告勿加入北約 芬蘭外長霸氣回嗆：已為各種威脅做好準備

    面對俄羅斯警告不准加入北約，芬蘭外長哈維斯托堅定表示，芬蘭已為各種可能發生的威脅做好準備。（法新社）

    面對俄羅斯警告不准加入北約，芬蘭外長哈維斯托堅定表示，芬蘭已為各種可能發生的威脅做好準備。（法新社）

    2022/04/15 00:48

    〔即時新聞／綜合報導〕面對俄羅斯警告不准加入北大西洋公約組織（NATO），芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）堅定表示，芬蘭已為各種可能發生的威脅做好準備！

    根據《CNN》報導，針對芬蘭與瑞典可能加入北約，俄羅斯警告指稱此舉無助於歐洲穩定；俄國前總統、現任俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）14日嗆聲，芬蘭與瑞典若加入北約，那俄方不排除會在波羅的海部署核武。

    即便如此，芬蘭依舊表現出無懼態度。總理馬林（Sanna Marin）13日就表示，芬蘭可能會在近幾週就決定是否遞出申請，而不是幾個月，暗示內部有意加快加入北約腳步。

    芬蘭外長哈維斯托14日也向CNN直言，芬蘭擁有相當強大的常規軍隊，還有超過28萬名預備役人員，「我們已為各種威脅做好了準備！」他也強調，芬蘭之所以改變軍事中立的立場，就是因為看到俄羅斯入侵烏克蘭，「新的安全威脅已出現，透過與北約更密切的合作，我們可以更有效面對和解決這些問題」。

    哈維斯托說，不只政府，芬蘭民間輿論也普遍支持加入北約，而芬蘭議會將在未來幾週內討論這個議題。

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