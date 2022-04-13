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    中國上海防疫近乎癱瘓 中網友怒編「上海十大冷笑話」狠諷

    中國武漢肺炎疫情失控，從上海蔓延到周邊城市，封城防疫手段卻粗糙無比，引發民怨。（法新社）

    中國武漢肺炎疫情失控，從上海蔓延到周邊城市，封城防疫手段卻粗糙無比，引發民怨。（法新社）

    2022/04/13 15:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，從上海蔓延到周邊城市，封城防疫手段卻粗糙無比，引發民怨；對此，有中國網友一氣之下條列「上海十大冷笑話」，引發關注。

    中國上海單日新增確診數居高不下，封城防疫民生問題無人管，上海官方卻想找明星、表演者辦晚會創造歌舞昇平假象，相較防疫工作行政癱瘓，公安抓「造謠」效率奇高，這讓中國網友相當不平，用中國官方公告的空泛詞彙和上海現況寫出「上海十大冷笑話」，狠諷現狀：

    1.防範區不是放飛區，全放飛了
    2.我們不封城，只封浦東和浦西（以貫穿上海的黃浦江為界，廣義上西邊稱浦西，東邊稱浦東）
    3.不建方艙醫院，不只建一個
    4.拐點到了，向上拐的
    5.打斷了，直接上天了
    6.我們物資充足，不代表市民物資充足
    7.物價平穩，一直處於高價確實很穩
    8.精準防控，防控評論區最精準
    9.抗疫第二，闢謠第一
    10.一天（新增確診）兩萬多，但我們是低風險
    11.市民吃不上飯，給你們辦場晚會補充精神食糧

    犀利評論引發中國網友關注，有人笑稱「你（帳）號沒了」，再諷中國官方粗暴控評手段，其他中國網友則幽默附和，「你和領導必須進去（監獄）一個」、「我們可能不算公民，會被定義為恐怖分子」、「拘留所不比家裡舒服？還管飯」。

    有留言則稱「大家不要信，都是境外勢力帶節奏（帶風向）」，遭其他中國網友反嗆「境外勢力倒是長了眼睛，咱們政府卻眼瞎了」、「上海政府就是境外勢力」、「如果這段時間待在上海，你會發現帶節奏（帶風向）的都沒上海市政幹的事離譜」。

    中國今日通報單日新增2萬7920例本土確診案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等24省；上海市新增確診病例佔其中2萬6330例。

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    中國網友用中國官方公告的空泛詞彙和上海現況寫出「上海十大冷笑話」，狠諷現狀。（翻攝微博）

    中國網友用中國官方公告的空泛詞彙和上海現況寫出「上海十大冷笑話」，狠諷現狀。（翻攝微博）

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