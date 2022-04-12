台高階官員疫情後首訪愛爾蘭 徐佳青推華語中心

2022/04/12 04:30

〔中央社〕僑務委員會副委員長徐佳青11日抵達愛爾蘭首都都柏林（Dublin），展開兩天訪問行程，包括拜會國會、視察台灣華語文學習中心以及為駐愛爾蘭代表處舉辦的「台灣正體字繪本書展」揭幕。

徐佳青1日起訪問歐洲，視察各地台灣華語文學習中心運作，是疫情2019年在全球蔓延以來首度有僑委會高階官員出訪歐洲。

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以德國為起點，徐佳青接著陸續走訪比利時、法國，愛爾蘭是第4站，後續還將訪問英國、奧地利、匈牙利等國，預計20日返抵台灣。

駐愛爾蘭代表處表示，這是疫情延燒全球以來，首次有台灣高階官員出訪愛爾蘭，徐佳青並拜會愛爾蘭的國會、學術界及僑界人士。

去年起，僑委會鼓勵歐美各地的僑校轉型為台灣華語文學習中心，目前在歐洲已成立10所，包括英、法、德國各2所，以及奧地利、瑞典、匈牙利和愛爾蘭各1所。愛爾蘭的台灣華語文學習中心於今年2月27日揭牌。

除了拜會及視察行程，徐佳青也與駐愛爾蘭代表楊子葆共同為駐處領務大廳的「台灣正體字繪本書展」揭幕。

根據駐愛爾蘭代表處說明，這是與愛爾蘭台灣華語文學習中心合辦的小型書展，共展出22本台灣繪本書，不但對照都柏林的22個行政區，更呼應都柏林圖書館、都柏林文學之都基金會本月舉辦的「都柏林一區一書」（One Dublin One Book）閱讀推廣活動，盼愛爾蘭民眾能透過繪本增進對台灣及多樣化華語文教學的認識。

都柏林2010年獲選為聯合國教科文組織「文學之都」（UNESCO City of Literature），此後每年4月舉行「都柏林一區一書」活動，由學者、作家、市民共同評選出反映都柏林各行政區文化特色或居民偏好的書，往年獲選類型包括最常見的小說，以及詩集、散文、歷史傳記、科普書籍等。（編輯：張佑之）1110412

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