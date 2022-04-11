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    聲援烏克蘭 約翰藍儂之子首度演唱父親名曲〈Imagine〉

    約翰藍儂長子朱利安‧藍儂。（路透資料照）

    約翰藍儂長子朱利安‧藍儂。（路透資料照）

    2022/04/11 22:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕已故傳奇歌手約翰藍儂（John Lennon）和靈魂伴侶小野洋子共同製作的經典名歌「想像」〈Imagine〉問世51年，至今仍傳唱人間，英國音樂人、約翰藍儂的長子朱利安‧藍儂（Julian Lennon），曾發誓他永遠不會演奏或翻唱父親這首最具代表性的獨唱歌曲，但為了聲援烏克蘭，朱利安日前打破諾言，首度演唱〈Imagine〉。

    朱利安9日在一場聲援烏克蘭的的公益活動中，第一次演唱了他這首父親最著名的歌曲之一，這位 59 歲的音樂家在推特上寫道：「烏克蘭的戰爭是一場令人難以置信的悲劇。作為一個人和一個藝術家，我覺得有義務以最重要的方式作出回應。這就是為什麼我第一次在公共場合演唱我父親的歌曲〈Imagine〉」。

    朱利安表示，他過去一直說只有在世界末日來臨時才會想唱〈Imagine〉，但這首歌的歌詞反映了我們對世界和平的集體渴望、反映了隧道盡頭的光芒，這是我們都希望的。他也呼籲世界領導人以及所有相信Imagine的人，為世界各地的難民挺身而出。

    約翰藍儂（左）與小野洋子51年前共譜的〈Imagine〉蔚為經典。（美聯社資料照）

    約翰藍儂（左）與小野洋子51年前共譜的〈Imagine〉蔚為經典。（美聯社資料照）

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