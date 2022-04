聲援烏克蘭 約翰藍儂之子首度演唱父親名曲〈Imagine〉

2022/04/11 22:37

〔編譯陳成良/綜合報導〕已故傳奇歌手約翰藍儂(John Lennon)和靈魂伴侶小野洋子共同製作的經典名歌「想像」〈Imagine〉問世51年,至今仍傳唱人間,英國音樂人、約翰藍儂的長子朱利安‧藍儂(Julian Lennon),曾發誓他永遠不會演奏或翻唱父親這首最具代表性的獨唱歌曲,但為了聲援烏克蘭,朱利安日前打破諾言,首度演唱〈Imagine〉。

朱利安9日在一場聲援烏克蘭的的公益活動中,第一次演唱了他這首父親最著名的歌曲之一,這位 59 歲的音樂家在推特上寫道:「烏克蘭的戰爭是一場令人難以置信的悲劇。作為一個人和一個藝術家,我覺得有義務以最重要的方式作出回應。這就是為什麼我第一次在公共場合演唱我父親的歌曲〈Imagine〉」。

朱利安表示,他過去一直說只有在世界末日來臨時才會想唱〈Imagine〉,但這首歌的歌詞反映了我們對世界和平的集體渴望、反映了隧道盡頭的光芒,這是我們都希望的。他也呼籲世界領導人以及所有相信Imagine的人,為世界各地的難民挺身而出。

The War on Ukraine is an unimaginable tragedy...



As a human, and as an artist, I felt compelled to respond in the most significant way I could. So today, for the first time ever, I publicly performed my Dad’s song, IMAGINE. pic.twitter.com/Qcggk2XaAx