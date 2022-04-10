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    上海也鬧蛋荒！ 市民怒批「犯罪」 防疫人員激動曝超慘真相

    上海市民因為沒雞蛋吃與防疫人員吵架。（圖翻攝自微博）

    上海市民因為沒雞蛋吃與防疫人員吵架。（圖翻攝自微博）

    2022/04/10 17:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）武漢肺炎疫情大爆炸，重災區之一的上海市更是頻傳物資匱乏導致怨聲載道。近日中國微博流傳一段上海市民抱怨沒雞蛋吃，和防疫人員吵架的影片，防疫人員認為該市民是在無理取鬧，直言現在甚至有人家連米都沒有，一語戳破官方稱上海物資供應無虞的謊言。

    綜合中媒報導，上海疫情失控，市內多區進入封控狀態。本月8日，該市一處社區有名男子違規離開住家，向防疫人員討雞蛋，聲稱「沒有雞蛋就沒有營養」，怒斥政府「這是犯罪！這個年代你還想餓死人啊！」防疫人員一聽也相當不滿，隨即回應男子：「現在是保證每家每戶都有飯吃，起碼能解決基本溫飽。」

    防疫人員還激動表示，現在包括區委會等相關單位都沒能力解決供應雞蛋的問題，一旁還有名女子附和：「現在家裡沒有鍋碗瓢盆，沒有米的很多，不是只有你」。眼看2人越吵越兇，警方出動調解，並稱要將男子帶走單獨隔離，男子才放棄爭論。

    這段影片引發網友熱議，不少人都批男子不懂得替防疫人員設身處地著想，也有人提到前陣子台灣鬧蛋荒時，中國不少小粉紅拿此事嘲笑，而今這種事卻發生在中國人身上，令人不勝唏噓。

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