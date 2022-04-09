馬克宏連任告急！法國總統大選民調遭勒朋拉近差距

法國總統馬克宏（左）追求連任，但在大選民調上已被勒朋拉近距離。（法新社）

2022/04/09 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第一輪選舉將於10日展開，若當中無人得票過半數，則會取前2名在24日進行第二輪投票。追求連任的現任總統馬克宏，在最新民調上已被極右翼政黨國民聯盟的候選人勒朋（Marine Le Pen）拉近距離。

據《衛報》報導，法國民調公司OpinionWay指出，最有可能進入第二輪投票的候選人是馬克宏和勒朋，兩人在第一輪的支持率分別為26％和22％。不過，激進左派的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在第一輪也獲得17％支持，因此最後對決組合仍有變數。

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民調機構Elabe在8日公布的民調顯示，假如馬克宏在4月24日的第二輪投票中面對勒朋，那麼將會有51％支持率，勒朋則為49％，這是勒朋參加大選以來最高的民調數字，差距小到已進入誤差範圍之內。

Ifop的民調則揭露出類似的趨勢，從中可以看到馬克宏的支持率從3月的超過30％掉到26.5％，反觀勒朋的支持度上升到24％，梅蘭雄則排在第3名且持續上升中。

據了解，勒朋是法國本月最受歡迎政治人物第2名，僅次於前總理菲力普（Édouard Philippe），她在競選活動上關注在平民生活支出危機上，並且因為另1名極右派候選人澤穆爾（Eric Zemmour）的激進言論，讓她的反移民立場顯得更溫和。

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