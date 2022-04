馮德萊恩訪問布查鎮 宣布烏克蘭有望加入歐盟

2022/04/08 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今(8)日在歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)與斯洛伐克總理黑格爾德陪同之下(Eduard Heger)一同拜訪了烏克蘭首都基輔以及最近遭受俄軍肆虐的布查鎮(Bucha),預計之後還會與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面。

《路透》報導,馮德萊恩在旅途中向媒體表示,她此行其中一個目的就是向澤倫斯基傳遞一個訊息:「烏克蘭將踏上歐盟之路」。馮德萊恩指出,「我們的目標是今年夏天將烏克蘭的入盟申請遞交給執委會。」

波瑞爾則表示,他們前來基輔是一種訊號,代表烏克蘭依舊掌控著自身的領土,而政府也能發號施令;他後續指出,他希望歐盟未來能再提供給烏克蘭5億歐元的援助經費。

而對於今日發生在烏克蘭東部克拉莫托斯克(Kramatorsk)車站的慘劇,馮德萊恩也以「卑劣」(despicable)來加以譴責,她同時也對受害者家屬表達了她的哀悼。

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.



I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa



My thoughts are with the families of the victims.