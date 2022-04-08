馮德萊恩訪問布查鎮 宣布烏克蘭有望加入歐盟

馮德萊恩（前排右）與波瑞爾（前排左）抵達烏克蘭後，在烏克蘭總理什米加爾（中）的陪同下訪問了滿目瘡痍的布查鎮。

2022/04/08 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今（8）日在歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與斯洛伐克總理黑格爾德陪同之下（Eduard Heger）一同拜訪了烏克蘭首都基輔以及最近遭受俄軍肆虐的布查鎮（Bucha），預計之後還會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

《路透》報導，馮德萊恩在旅途中向媒體表示，她此行其中一個目的就是向澤倫斯基傳遞一個訊息：「烏克蘭將踏上歐盟之路」。馮德萊恩指出，「我們的目標是今年夏天將烏克蘭的入盟申請遞交給執委會。」

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波瑞爾則表示，他們前來基輔是一種訊號，代表烏克蘭依舊掌控著自身的領土，而政府也能發號施令；他後續指出，他希望歐盟未來能再提供給烏克蘭5億歐元的援助經費。

而對於今日發生在烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）車站的慘劇，馮德萊恩也以「卑劣」（despicable）來加以譴責，她同時也對受害者家屬表達了她的哀悼。

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.



I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa



My thoughts are with the families of the victims. — Ursula von der Leyen （@vonderleyen） April 8, 2022

馮德萊恩與波瑞爾凝視著布查鎮罹難者的遺體。（路透）

馮德萊恩在布查鎮鄰近的一座教堂點蠟燭。（路透）

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