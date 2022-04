真朋友！歐盟執委會主席、斯洛伐克總理等人親赴基輔挺烏

2022/04/08 15:01

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲聯盟(EU)本月5日宣布,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)將親赴基輔(Kyiv)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面,而稍早馮德萊恩及歐盟委員會副主席都不約而同地在社群平台PO出照片,包含斯洛伐克總理黑格(Eduard Heger)等人,已出發前往烏國。

據英媒《衛報》報導,歐盟執委會主席馮德萊恩稍早在推特發文,僅短短地打上了一行「期待基輔」(looking forward to Kyiv)的文字,配上了一張她從烏克蘭火車車廂走下的照片,並在貼文中標註歐盟委員會副主席、高級外交事務代表波瑞爾(Josep Borrell)及斯洛伐克總理黑格。

不約而同地,歐盟委員會副主席波瑞爾稍早也在推特表示,他正在前往基輔的路上,強調會與烏克蘭站在同一陣線,並在文中標記了馮德萊恩及斯洛伐克總理黑格。

而斯洛伐克總理黑格也在推特PO出與馮德萊恩相同的照片,並透露說:「藉由創造一個改革團隊來幫助(烏克蘭)獲得歐盟觀點,並提供(烏國)糧食運輸的選擇,其中就包含了小麥,及增加斯洛伐克人道主義(援助)樞紐的使用。」

In #Ukraine w/ @vonderleyen & we'ready to discuss our proposals for helping ???????? w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of ????????#HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV