抗俄！波蘭打造北約「最強陸軍」 採購250輛美國M1戰車

波蘭今（5）日與美國簽約，確定購入250台美軍M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams），強化制約東部俄軍的能力。美軍M1A2戰車示意圖。（歐新社）

2022/04/05 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起歐洲局勢動盪，波蘭今（5）日與美國簽約，確定購入250輛美軍M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams），強化制約東部俄軍的能力。

據《路透》報導，波蘭今（5）日與美國簽約，確定將採購250台美軍M1艾布蘭主力戰車，除凸顯出與美國進一步深化的國防關係、北約的緊密合作外，也進一步加強防制俄羅斯在波蘭東部的可能侵略威脅。

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報導指出，受俄羅斯侵略烏克蘭影響，美國近期增派近5千名兵力及多架戰機駐紮波蘭，以遏止俄羅斯可能越過其盟友白俄羅斯入侵歐洲其他國家的威脅。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）表示，這項軍武採購案約將花費47.5億美元（約台幣1360億元），首批戰車預計將在今年內交貨。

台灣採購108輛M1A2 2024起交貨

據悉，美國早在2月即宣布此消息，但自俄羅斯侵略烏克蘭以來，波蘭預計將軍費調高為GDP的3%，陸軍人數也將從14餘萬人擴增至30萬人，可能成為北約「最強陸軍」之一。

我國也已向美國採購總計108輛M1坦克，型號為M1A2T，首批38輛將在2024年交運抵台，2026年內全數交貨完畢。

波蘭今（5）日與美國簽約，確定購入250台美軍M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams），強化制約東部俄軍的能力。美軍M1A2戰車示意圖。（路透）

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