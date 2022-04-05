為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》東京新增病例稍減 冲繩隔約2月再增逾1200例

    日本武漢肺炎疫情持續延燒，東京都今天新增6968例，7天平均仍高於前週；冲繩縣時隔約兩個月單日新增再逾1200例。圖為東京一處車站月台的人潮。（法新社）

    日本武漢肺炎疫情持續延燒，東京都今天新增6968例，7天平均仍高於前週；冲繩縣時隔約兩個月單日新增再逾1200例。圖為東京一處車站月台的人潮。（法新社）

    2022/04/05 19:54

    〔中央社〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，東京都今天新增6968例確診病例，雖較上週同期減少約一成，但7天平均仍高於前週；冲繩縣則是時隔約兩個月單日新增再逾1200例。

    日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增6968例確診，較上週二減少近900例，連兩天低於上週同日，但到今天為止的7天平均單日新增病例7482例，仍是前一週平均數的104.2%，連續8天超過100%。

    東京都染疫年齡層仍以20多歲居冠，今天占總體約21.9%；65歲以上高齡者占比約4.1%。重症患者較4日增加1人，總數30人。

    大阪府今天新增4347例確診，跟上週二相去不遠，至今累計病例數81萬1491例，包括4738例死亡病例。

    秋田縣今天新增389例確診，高於3月29日新增的322例，改寫當地單日歷史新高紀錄，至今累計病例數1萬7634例。

    琉球新報報導，冲繩縣今天新增1209例確診，繼1月26日新增1250例後，時隔兩個多月單日新增再逾1200例。

    冲繩縣今天新增確診較上週二增加225例，連續14天高於上週同日，至今累計病例數12萬7423例。

    冲繩縣最近一週每10萬人口新增474.51人染疫，已連續11天居日本各地之冠；第2名是東京都的384.68人、埼玉縣以334.48人排名第3。日本全國平均值為256.58人。

    冲繩縣專用病床使用率連續兩天超過30%；重症病床使用率也升高到10.7%。

    駐冲繩美軍基地相關人士今天新增58例確診，至今累計病例數1萬1710例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本4127人報考太空人破紀錄 女性占比同創新高
    2022/04/05 17:52

    日本4127人報考太空人破紀錄 女性占比同創新高
    向來難以申請庇護 日本罕見高調以專機接收烏克蘭難民
    2022/04/05 14:27

    向來難以申請庇護 日本罕見高調以專機接收烏克蘭難民

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    日本新增確診持續增加 Omicron變種BA.2將成主流病毒株
    2022/03/31 10:53

    日本新增確診持續增加 Omicron變種BA.2將成主流病毒株
    武漢肺炎》日本疫情又惡化！單日增逾4萬例 東京、埼玉升溫
    2022/03/27 21:52

    武漢肺炎》日本疫情又惡化！單日增逾4萬例 東京、埼玉升溫

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播