武漢肺炎》東京新增病例稍減 冲繩隔約2月再增逾1200例

日本武漢肺炎疫情持續延燒，東京都今天新增6968例，7天平均仍高於前週；冲繩縣時隔約兩個月單日新增再逾1200例。圖為東京一處車站月台的人潮。（法新社）

2022/04/05 19:54

〔中央社〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，東京都今天新增6968例確診病例，雖較上週同期減少約一成，但7天平均仍高於前週；冲繩縣則是時隔約兩個月單日新增再逾1200例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增6968例確診，較上週二減少近900例，連兩天低於上週同日，但到今天為止的7天平均單日新增病例7482例，仍是前一週平均數的104.2%，連續8天超過100%。

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東京都染疫年齡層仍以20多歲居冠，今天占總體約21.9%；65歲以上高齡者占比約4.1%。重症患者較4日增加1人，總數30人。

大阪府今天新增4347例確診，跟上週二相去不遠，至今累計病例數81萬1491例，包括4738例死亡病例。

秋田縣今天新增389例確診，高於3月29日新增的322例，改寫當地單日歷史新高紀錄，至今累計病例數1萬7634例。

琉球新報報導，冲繩縣今天新增1209例確診，繼1月26日新增1250例後，時隔兩個多月單日新增再逾1200例。

冲繩縣今天新增確診較上週二增加225例，連續14天高於上週同日，至今累計病例數12萬7423例。

冲繩縣最近一週每10萬人口新增474.51人染疫，已連續11天居日本各地之冠；第2名是東京都的384.68人、埼玉縣以334.48人排名第3。日本全國平均值為256.58人。

冲繩縣專用病床使用率連續兩天超過30%；重症病床使用率也升高到10.7%。

駐冲繩美軍基地相關人士今天新增58例確診，至今累計病例數1萬1710例。

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