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    日本4127人報考太空人破紀錄 女性占比同創新高

    日本「月球探測計畫」招募新一批太空人，共4127人報考創歷史新高紀錄。圖為日本宇宙航空研究開發機構太空人星出彰彥。（美聯社檔案照）

    日本「月球探測計畫」招募新一批太空人，共4127人報考創歷史新高紀錄。圖為日本宇宙航空研究開發機構太空人星出彰彥。（美聯社檔案照）

    2022/04/05 17:52

    〔中央社〕日本為了未來的「月球探測計畫」招募新一批太空人，可能因放寬報考資格等造成報考人數爆大量，共4127人投入創歷史新高紀錄；其中女性報考人數占整體約22%同創新高。

    日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔13年再度舉行太空人甄選測驗，報名已在4月4日截止。

    主管機關文部科學省公布，這次共有4127人報名，跟上次在2008年招募時的963人報考相比逾4倍，創史上最多人報考紀錄。

    之所以會出現報考人數爆大量的原因，可能跟文部科學省放寬報考資格，開放未在大學等修習相關專業、也就是允許文組畢業生報考等有關。

    從報考年齡層來看，20多歲有811人、30多歲有1850人、40多歲有973人、50多歲有424人、60多歲以上有69人。另外，共有919名女性報考，占總數約22%，也創下最多女性報考紀錄。

    主辦單位接下來將分4階段進行甄選測驗，預計2023年2月左右公布最終結果。

    這批新加入的太空人，被設想將參加國際性的月球探測計畫，除了進入新建的繞月太空站外，也將登上月球表面。

    日本文部科學大臣末松信介表示，很高興各年齡層都有人報考，期待選出肩負未來月球探測計畫的優秀太空人。

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