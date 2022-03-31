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    日本新增確診持續增加 Omicron變種BA.2將成主流病毒株

    日本國立感染症研究所估計，Omicron亞型變異株BA.2將會佔日本境內病毒株的6成。（美聯社）

    日本國立感染症研究所估計，Omicron亞型變異株BA.2將會佔日本境內病毒株的6成。（美聯社）

    2022/03/31 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續，昨日新增5萬3753例確診、96例死亡，新增病例有上升跡象，日本國立感染症研究所估計，Omicron亞型變異株BA.2佔日本境內所有病毒株的比例，將在本週達到6成，成為主要流行病毒株。

    根據日本《共同社》報導，日本防疫專家組織30日召開會議分析全國疫情，表示本週全國新增確診病例數是上週的1.04倍，有上升趨勢，包括北海道、東京都、大阪府、福岡縣、沖繩縣等地的本週新增確診數都多於上週。

    防疫專家組織會議指出，目前新增確診者中的20歲族群有增加趨勢，且感染場所多半在餐廳。專家組織認為，20歲族群確診數增加是感染蔓延初期的常見現象，專家組織強調，近期春假、賞櫻等群體聚集的機會增加，為了防止疫情反彈，需要貫徹防疫措施。

    日本國立感染症研究所分析，本週內全國感染Omicron亞型變異株BA.2的病例將達到6成，在5月第1週就有可能超過9成。

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