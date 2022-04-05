向來難以申請庇護 日本罕見高調以專機接收烏克蘭難民

日本專機載送20名烏克蘭難民抵達東京羽田機場。（路透）

2022/04/05 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭造成大量難民出逃，日本為此特地準備專機接收20名烏國公民，班機今天（5日）已順利抵達東京羽田機場，高調展示國際救援努力，和過去日本對外國移民警惕的態度不同。

據《路透》報導，儘管日本人口高齡化且長期勞動力短缺，但長期以來一直都對外國移民存有戒心，2020年總共只接收了91名難民，其中44人是出於人道主義理由才接納，約佔申請總人數的1％。

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不過，民意調查顯示，絕大多數日本人都支持為烏克蘭人提供庇護，目前大多數的烏克蘭難民是拿90天簽證進入日本，之後可以換成1年簽證並允許工作。

這些烏克蘭人年齡在6歲至66歲之間，其中15人是女性，他們並不是首批抵達日本的烏克蘭難民，但卻是第一組搭乘日本政府專機的。飛機降落在東京後，20人都在機上接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢。

安排專機的日本外務大臣林芳正，先前一直在波蘭觀察難民狀況，並在專機抵日前搭乘另1架班機回國。林芳正表示，政府將向這20名烏克蘭人提供最大的支持，幫助他們在日本過上和平的生活。

有關為何會選擇這20人搭乘日本專機的問題，日本政府官員以隱私為由婉拒說明，也沒有透露之後是否還會有烏克蘭難民專機。

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