為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    向來難以申請庇護 日本罕見高調以專機接收烏克蘭難民

    日本專機載送20名烏克蘭難民抵達東京羽田機場。（路透）

    日本專機載送20名烏克蘭難民抵達東京羽田機場。（路透）

    2022/04/05 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭造成大量難民出逃，日本為此特地準備專機接收20名烏國公民，班機今天（5日）已順利抵達東京羽田機場，高調展示國際救援努力，和過去日本對外國移民警惕的態度不同。

    據《路透》報導，儘管日本人口高齡化且長期勞動力短缺，但長期以來一直都對外國移民存有戒心，2020年總共只接收了91名難民，其中44人是出於人道主義理由才接納，約佔申請總人數的1％。

    不過，民意調查顯示，絕大多數日本人都支持為烏克蘭人提供庇護，目前大多數的烏克蘭難民是拿90天簽證進入日本，之後可以換成1年簽證並允許工作。

    這些烏克蘭人年齡在6歲至66歲之間，其中15人是女性，他們並不是首批抵達日本的烏克蘭難民，但卻是第一組搭乘日本政府專機的。飛機降落在東京後，20人都在機上接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢。

    安排專機的日本外務大臣林芳正，先前一直在波蘭觀察難民狀況，並在專機抵日前搭乘另1架班機回國。林芳正表示，政府將向這20名烏克蘭人提供最大的支持，幫助他們在日本過上和平的生活。

    有關為何會選擇這20人搭乘日本專機的問題，日本政府官員以隱私為由婉拒說明，也沒有透露之後是否還會有烏克蘭難民專機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    布查屠殺引眾怒！日本追加制裁 19項奢侈品禁出口俄
    2022/04/05 13:21

    布查屠殺引眾怒！日本追加制裁 19項奢侈品禁出口俄
    美華府智庫：烏東「斯拉維揚斯克」是俄軍下個關鍵目標
    2022/04/05 13:03

    美華府智庫：烏東「斯拉維揚斯克」是俄軍下個關鍵目標

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    烏克蘭政府：俄軍入侵至今已有18名記者遇害
    2022/04/05 11:39

    烏克蘭政府：俄軍入侵至今已有18名記者遇害
    20名烏克蘭難民抵日 逾600企業團體願提供協助
    2022/04/05 11:24

    20名烏克蘭難民抵日 逾600企業團體願提供協助

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播