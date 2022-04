連狗都殺！俄軍屠殺基輔成堆犬隻 屍體散落一地

2022/04/05 15:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰爭期間俄軍犯下許多暴行,就連烏克蘭境內的動物也不放過,推特上流傳一段影片,許多狗狗的屍體被集中在一起,讓網友們看了感到非常心痛。

綜合外媒報導,烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)在推特PO出一段影片,可以看到影片中有許多不同種類的狗堆在地板的各處,馬特維丘克泣不成聲的努力維持拍攝,遠處還可以聽到狗的吠聲,她在推文中悲痛表示「我無語了,俄軍甚至殺了基輔區遇的許多狗,誰能告訴我為什麼?」

慈善機構UAnimals表示,從戰爭開打後2月至4月初俄軍撤退後,志工們才有機會返回位在博羅江卡的動物收容所,在這期間收容所內的485條狗在這段期間都被關在籠裡而且沒有水和食物,志工們4月1日進入大樓時已經有150隻狗死亡。

UAnimals表示,志工正在照顧倖存的狗,並將27隻狀況不好的犬隻移到私人診所治療,並提供 50000荷林夫納(約台幣48574元)作為認養其他動物的獎金。

I have no words. Russians even killed dozens of dogs in Kyiv region. WHY??#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/tvotxGUThs