連狗都殺！俄軍屠殺基輔成堆犬隻 屍體散落一地

烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克指控俄軍在基輔殺了許多狗。（圖擷取自@avalaina 推特）

2022/04/05 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多暴行，就連烏克蘭境內的動物也不放過，推特上流傳一段影片，許多狗狗的屍體被集中在一起，讓網友們看了感到非常心痛。

綜合外媒報導，烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）在推特PO出一段影片，可以看到影片中有許多不同種類的狗堆在地板的各處，馬特維丘克泣不成聲的努力維持拍攝，遠處還可以聽到狗的吠聲，她在推文中悲痛表示「我無語了，俄軍甚至殺了基輔區遇的許多狗，誰能告訴我為什麼？」

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慈善機構UAnimals表示，從戰爭開打後2月至4月初俄軍撤退後，志工們才有機會返回位在博羅江卡的動物收容所，在這期間收容所內的485條狗在這段期間都被關在籠裡而且沒有水和食物，志工們4月1日進入大樓時已經有150隻狗死亡。

UAnimals表示，志工正在照顧倖存的狗，並將27隻狀況不好的犬隻移到私人診所治療，並提供 50000荷林夫納（約台幣48574元）作為認養其他動物的獎金。

I have no words. Russians even killed dozens of dogs in Kyiv region. WHY??#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/tvotxGUThs — Oleksandra Matviichuk （@avalaina） April 3, 2022

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