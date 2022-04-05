為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    連狗都殺！俄軍屠殺基輔成堆犬隻 屍體散落一地

    烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克指控俄軍在基輔殺了許多狗。（圖擷取自@avalaina 推特）

    烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克指控俄軍在基輔殺了許多狗。（圖擷取自@avalaina 推特）

    2022/04/05 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多暴行，就連烏克蘭境內的動物也不放過，推特上流傳一段影片，許多狗狗的屍體被集中在一起，讓網友們看了感到非常心痛。

    綜合外媒報導，烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）在推特PO出一段影片，可以看到影片中有許多不同種類的狗堆在地板的各處，馬特維丘克泣不成聲的努力維持拍攝，遠處還可以聽到狗的吠聲，她在推文中悲痛表示「我無語了，俄軍甚至殺了基輔區遇的許多狗，誰能告訴我為什麼？」

    慈善機構UAnimals表示，從戰爭開打後2月至4月初俄軍撤退後，志工們才有機會返回位在博羅江卡的動物收容所，在這期間收容所內的485條狗在這段期間都被關在籠裡而且沒有水和食物，志工們4月1日進入大樓時已經有150隻狗死亡。

    UAnimals表示，志工正在照顧倖存的狗，並將27隻狀況不好的犬隻移到私人診所治療，並提供 50000荷林夫納（約台幣48574元）作為認養其他動物的獎金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏指俄鎖定烏東攻擊 烏、中外長再次通話（不斷更新）
    2022/04/05 15:02

    烏指俄鎖定烏東攻擊 烏、中外長再次通話（不斷更新）
    帶領烏克蘭抵抗俄軍入侵41天 澤倫斯基面貌改變驚人
    2022/04/05 13:42

    帶領烏克蘭抵抗俄軍入侵41天 澤倫斯基面貌改變驚人

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    撤軍動向曝光？烏官方：俄計劃攻擊頓內茨克、盧甘斯克地區
    2022/04/05 13:12

    撤軍動向曝光？烏官方：俄計劃攻擊頓內茨克、盧甘斯克地區
    布查屠殺暴行再曝光！5名男子陳屍地下室 雙手遭反綁
    2022/04/05 12:49

    布查屠殺暴行再曝光！5名男子陳屍地下室 雙手遭反綁

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播