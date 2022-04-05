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    戰火下的真愛！烏克蘭醫護夫妻在哈爾科夫「廢墟」拍婚紗

    格拉切娃和索科洛在遭俄軍轟炸的第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的廢墟中拍攝婚紗照留念。（法新社）

    格拉切娃和索科洛在遭俄軍轟炸的第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的廢墟中拍攝婚紗照留念。（法新社）

    2022/04/05 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭逾1個月，其中烏國有一對志願醫護情侶，在開戰前就已經訂好結婚日期，戰爭爆發後仍決定完成婚禮，新娘穿著白色頭紗、新郎穿著白色襯衫，2人還在遭俄軍轟炸的第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的廢墟中拍攝婚紗照留念。

    綜合外媒報導，烏俄戰爭爆發前，格拉切娃（Nastya Gracheva）在腫瘤診所擔任護士，而男友索科洛夫（Anton Sokolov）則是一名醫生，戰後2人皆成為最前線的志願醫護人員，提供有需要的民眾治療或募資購買醫療用藥。

    由於格拉切娃和索科洛夫早就已訂下結婚日期，即使戰爭爆發後，2人仍決定3日在哈爾科夫如期完成婚禮，並在遭俄軍炮擊致斷垣殘壁的城市建築外，拍攝一系列婚紗照留念。從照片可見，索科洛夫穿著白色襯衫、皮外套、皮靴，格拉切娃也同樣穿著皮衣和皮靴，但從頭戴白色頭紗、身著白色紗裙，手持一束鮮花，可感受婚禮氣息。

    據悉，格拉切娃和索科洛夫並非開戰後第一對結婚的新人，先前有名女子費多拉什（Yaroslava Fedorash）原訂和男友在4月29日結婚，但因為戰爭爆發後，男方必須投入前線作戰，便決定在男方出發前結為連理。

    格拉切娃和索科洛。（法新社）

    格拉切娃和索科洛。（法新社）

    即使戰爭爆發後，格拉切娃和索科洛夫仍決定3日在哈爾科夫如期完成婚禮。（法新社）

    即使戰爭爆發後，格拉切娃和索科洛夫仍決定3日在哈爾科夫如期完成婚禮。（法新社）

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