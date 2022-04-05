拜登：「普廷是戰犯」應以戰爭罪審判

美國總統拜登4日再次直呼俄羅斯總統普廷為「戰犯」，呼籲以戰爭罪審判普廷。（路透）

2022/04/05 00:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔一帶屠殺平民，引發全球憤慨。美國總統拜登4日再次直呼俄羅斯總統普廷為「戰犯」（war criminal），呼籲以戰爭罪審判普廷，並表示，將為烏克蘭提供更多武器，對俄國採取更多制裁行動。

與此同時，歐盟執委會主席馮德萊恩推文表示，歐盟將派遣調查人員前往烏克蘭，協助「記錄戰爭罪行」。德國外交部長貝爾伯克則宣布，驅逐「數量可觀」（significant number）的俄國外交官，並準備採取更多制裁行動。法新社報導，約40名駐德俄國外交官被逐。

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拜登說，上個月他把普廷形容為戰犯，因為烏克蘭的醫院和產科病房遭到轟炸；拜登痛批，「這個傢伙很殘忍」（This guy is brutal），布查（Bucha）發生的事情令人憤慨，大家都看到了。」但他並未呼應烏克蘭總統澤倫斯基，以「種族滅絕」（genocide）字眼描述俄軍的暴行。

對普廷的調查在前述布查的新暴行指控之前就已經開始。在聯合國人權理事會（UNHRC）通過一項成立調查委員會的決議後，美國和其他40多個國家正在合作調查俄軍在烏克蘭可能存在的侵犯和虐待行為。海牙國際刑事法院（ICC）則有另一項調查。

此外，美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）4日宣布，美國將尋求聯合國大會暫停俄國在人權理事會的席位。

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