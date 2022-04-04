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    俄軍行動屢屢吃癟 一張圖看懂烏軍情監偵完勝俄羅斯！

    北約與瑞典ISR今年3月13日至3月31日於東歐及黑海地區的電偵機飛行軌跡。（圖翻攝自@Orion__int推特）

    北約與瑞典ISR今年3月13日至3月31日於東歐及黑海地區的電偵機飛行軌跡。（圖翻攝自@Orion__int推特）

    2022/04/04 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今年2月24日信心滿滿揮軍入侵烏克蘭，沒想到作戰行動不如預期，俄軍傷亡慘重。造成如此局面一大原因，就是因為烏方獲取情報的管道碾壓俄方，讓俄軍屢屢吃癟。

    近期時常分享與烏俄戰事相關衛星圖像的外國推特用戶「Orion Intel」，本月3日PO出今年3月13日至3月31日，北約（NATO）與瑞典情報、監視和偵察行動（Intelligence, surveillance, and reconnaissance，ISR）的軌跡圖，引發討論。

    長期關注國內外武器發展的臉書粉專「IDF 經國號」，今天（4日）也轉發該軌跡圖，可以看到近三週以來，北約與瑞典向東歐與黑海地區派出的電偵機飛行軌跡，其中近半數為美國軍機，包括P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機、RQ-4全球鷹偵察機、P-8A海神式海上巡邏機等。

    自俄侵烏以來，以美國為首的民主陣營皆明確表態力挺烏克蘭，西方情報機構也在這段期間頻曝光、預測俄軍動向，私下自然也會直接透露情報給烏國軍方，讓烏方早一步擬定作戰計畫，這張軌跡圖正好顯示，烏克蘭軍隊在情、監、偵方面獲得比俄軍更多的優勢。

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