俄軍行動屢屢吃癟 一張圖看懂烏軍情監偵完勝俄羅斯！

2022/04/04 21:47

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今年2月24日信心滿滿揮軍入侵烏克蘭,沒想到作戰行動不如預期,俄軍傷亡慘重。造成如此局面一大原因,就是因為烏方獲取情報的管道碾壓俄方,讓俄軍屢屢吃癟。

近期時常分享與烏俄戰事相關衛星圖像的外國推特用戶「Orion Intel」,本月3日PO出今年3月13日至3月31日,北約(NATO)與瑞典情報、監視和偵察行動(Intelligence, surveillance, and reconnaissance,ISR)的軌跡圖,引發討論。

長期關注國內外武器發展的臉書粉專「IDF 經國號」,今天(4日)也轉發該軌跡圖,可以看到近三週以來,北約與瑞典向東歐與黑海地區派出的電偵機飛行軌跡,其中近半數為美國軍機,包括P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機、RQ-4全球鷹偵察機、P-8A海神式海上巡邏機等。

自俄侵烏以來,以美國為首的民主陣營皆明確表態力挺烏克蘭,西方情報機構也在這段期間頻曝光、預測俄軍動向,私下自然也會直接透露情報給烏國軍方,讓烏方早一步擬定作戰計畫,這張軌跡圖正好顯示,烏克蘭軍隊在情、監、偵方面獲得比俄軍更多的優勢。

As the war in Ukraine progresses, heavy NATO ISR flight activity has persisted throughout the last month. In collaboration with @ameliairheart , this map shows NATO and Swedish ISR activity from 13th to 31st March 2022. pic.twitter.com/WdeBUaOLy4