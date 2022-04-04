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    痛批俄國參與人權理事會是「鬧劇」 美國盼聯合國大會停權

    美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（見圖）今（4）日表示，美國將尋求聯合國大會暫停俄羅斯在人權理事會的席位。（路透）

    美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（見圖）今（4）日表示，美國將尋求聯合國大會暫停俄羅斯在人權理事會的席位。（路透）

    2022/04/04 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭布查鎮平民慘遭「屠殺」照片震驚世界，全球同聲譴責「蓄意屠殺」的罪犯與暴行。美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）今（4）日表示，美國將尋求聯合國大會暫停俄羅斯在人權理事會的席位。

    《路透》報導，聯合國人權理事會成員國每屆任期3年，俄羅斯今年是第2年。若某國在任期間持續嚴重和系統地侵犯人權，聯合國大會193成員國可經3分之2投票同意，暫停一個國家的理事會成員國資格。

    湯瑪斯-格林菲爾德週一在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）發表演講時說，「俄羅斯參與人權理事會是一場鬧劇...這是錯誤的，這就是為什麼我們認為現在是聯合國大會投票取消資格的時候了。」

    自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，聯合國大會以至少140票同意，通過2項譴責俄羅斯的決議。

    聯合國大會過去曾暫停一個國家的人權理事會成員國資格。2011年3月，由於獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）領導的武裝部隊暴力對待抗議群眾，導致利比亞被停權。

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