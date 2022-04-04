布查大屠殺 俄羅斯指遭抹黑要主動調查 反控烏克蘭自導自演

烏軍在收復基輔郊外布查鎮時，驚見平民橫屍街頭的慘狀，怒控俄軍過去在該地區屠殺無辜平民。（歐新社）

2022/04/04 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕近期俄軍逐步撤出烏克蘭首都基輔北部戰區，烏軍在收復行動中，驚見郊外布查鎮（Bucha）平民屍橫遍野的慘狀，令人不安的畫面隨即瘋傳網路，國際齊聲譴責。沒想到俄方反駁稱是烏方自導自演，還主動稱要進行調查，證明烏克蘭政府是在抹黑俄羅斯。

根據《CNN》 報導，針對烏方指控俄軍在布查大屠殺，俄羅斯國防部跳出來反駁稱是烏國拿假影片、假畫面混淆視聽，此舉無異於又一次挑釁，厚顏要求聯合國安理會召開會議，討論烏方藉由布查發起挑釁來破壞和平談判及升級暴力。

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不僅如此，俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee of Russia）主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）4日更稱，他已要求委員會著手調查布查屠殺一事，「據我們所知，為了抹黑俄羅斯軍事人員，烏克蘭國防部向西方媒體散佈在布查拍攝的影片，作為（俄軍）屠殺平民的證據」，強調委員會會找出證據證明烏方是在抹黑。

《CNN》表示，俄羅斯聯邦偵查委員會過去就有出於政治動機執行調查的不良紀錄，其中最有名的就是針對普廷頭號政敵納瓦尼（Alexey Navalny）的調查，人權組織紛批該委員會的行為是一場「毫不掩飾」的政治迫害行動。

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