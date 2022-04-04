為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    布查大屠殺 俄羅斯指遭抹黑要主動調查 反控烏克蘭自導自演

    烏軍在收復基輔郊外布查鎮時，驚見平民橫屍街頭的慘狀，怒控俄軍過去在該地區屠殺無辜平民。（歐新社）

    烏軍在收復基輔郊外布查鎮時，驚見平民橫屍街頭的慘狀，怒控俄軍過去在該地區屠殺無辜平民。（歐新社）

    2022/04/04 23:03

    〔即時新聞／綜合報導〕近期俄軍逐步撤出烏克蘭首都基輔北部戰區，烏軍在收復行動中，驚見郊外布查鎮（Bucha）平民屍橫遍野的慘狀，令人不安的畫面隨即瘋傳網路，國際齊聲譴責。沒想到俄方反駁稱是烏方自導自演，還主動稱要進行調查，證明烏克蘭政府是在抹黑俄羅斯。

    根據《CNN》 報導，針對烏方指控俄軍在布查大屠殺，俄羅斯國防部跳出來反駁稱是烏國拿假影片、假畫面混淆視聽，此舉無異於又一次挑釁，厚顏要求聯合國安理會召開會議，討論烏方藉由布查發起挑釁來破壞和平談判及升級暴力。

    不僅如此，俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee of Russia）主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）4日更稱，他已要求委員會著手調查布查屠殺一事，「據我們所知，為了抹黑俄羅斯軍事人員，烏克蘭國防部向西方媒體散佈在布查拍攝的影片，作為（俄軍）屠殺平民的證據」，強調委員會會找出證據證明烏方是在抹黑。

    《CNN》表示，俄羅斯聯邦偵查委員會過去就有出於政治動機執行調查的不良紀錄，其中最有名的就是針對普廷頭號政敵納瓦尼（Alexey Navalny）的調查，人權組織紛批該委員會的行為是一場「毫不掩飾」的政治迫害行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍「布查大屠殺」動機？ 英專家分析：軍隊似乎失控
    2022/04/04 16:50

    俄軍「布查大屠殺」動機？ 英專家分析：軍隊似乎失控
    以色列外長譴責：「布查大屠殺」是戰爭罪
    2022/04/04 12:08

    以色列外長譴責：「布查大屠殺」是戰爭罪

    沛納海大膽創新 引領錶壇環保風潮
    布查屠殺慘況曝光！ 歐美齊聲譴責 烏外長疾呼對俄祭更嚴厲制裁！
    2022/04/04 07:10

    布查屠殺慘況曝光！ 歐美齊聲譴責 烏外長疾呼對俄祭更嚴厲制裁！
    俄軍屠殺烏克蘭平民 烏駐聯大使會上正面質問俄大使
    2022/03/18 10:16

    俄軍屠殺烏克蘭平民 烏駐聯大使會上正面質問俄大使
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播