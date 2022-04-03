金與正怒斥南韓防長是「垃圾」 北韓加碼放話將摧毀首爾目標！

金與正痛批南韓國防部長徐旭是「垃圾」。（美聯社）

2022/04/03 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部長徐旭日前一席宣揚具備打擊北韓軍力的發言，惹怒金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正，怒斥徐旭是「瘋子」、「垃圾」；北韓政治局更放話，若南韓採取針對平壤的軍事行動，北韓將集中力量摧毀首爾主要目標。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部長徐旭本月1日指出，目前南韓擁有射程、精度、威力都大增的多種飛彈，能夠快速且精確的打擊北韓一切目標。面對北韓今年初以來頻試射飛彈，徐旭強調南韓軍隊保持戒備狀態，若發現明顯的飛彈攻擊跡象，會採取清除攻擊源頭及其後勤、指揮部門的「先發制人」行動。

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對此，金與正今天透過北韓官媒《朝中社》發表聲明，痛批徐旭是「瘋子」、「垃圾」，毫無益處的狂妄自大，「既然南韓軍方已表露出嚴重的挑釁刺激和對抗意圖，我也將根據委任發出嚴肅警告，朝方將從多方面重新考慮對韓政策。如果想要避免慘劇，就應該謹慎言行和自我反省，朝方不希望再看到這種意氣用事。」《韓聯社》指出，金與正使用「委任」一詞，是在暗示這是金正恩的授意。

此外，北韓政治局常務委員兼勞動黨中央委員會書記樸正天也放話，稱南韓若對北韓發動先發制人式的危險軍事行動，平壤將立即集中力量毀滅首爾的主要目標和韓軍，「眾所周知，半島仍處於停戰狀態，但軍事緊張正在持續。在此情況下，任何細微的誤判和刺激對方的言行都可能引發危險的衝突，成為全面戰爭的導火線。」

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