中國仍是焦點！ 美軍司令：援烏抗俄就是在威嚇北京

美國空軍機動司令部的任務是向東歐投放士兵和武器。圖為一架美軍C-17運輸機在波蘭熱舒夫降落，機上載運數十名美國士兵。（法新社資料照）

2022/04/02 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在俄羅斯入侵烏克蘭後，持續向東歐投放士兵和武器，防止戰事升級，美國空軍機動司令部（AMC）司令米尼漢（Mike Minihan）表示，應對俄國入侵烏克蘭，就是在威嚇中國。

美國軍事新聞網站《防衛突發新聞》（Breaking Defense）報導，美國空軍機動司令部在短短1年內，接下2項緊張且艱難的任務，包括從阿富汗撤離124,000名平民，並在俄羅斯入侵烏克蘭後，持續向東歐投放兵力和武器。

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米尼漢向《防衛突發新聞》表示，儘管空軍機動部隊持續將反戰車和防空飛彈等武器運送至羅馬尼亞，再轉交給烏克蘭軍隊，或是用C-17運輸機向北約東翼投放兵力，但他的目光仍放在中國，「我們不能低估正在發生的事情。如果我們在歐洲搞砸了，那麼子孫都將受到這種後果的影響。」

他說，機動部隊目前在東歐所做的工作，都是為了防止烏克蘭戰事升級，避免俄羅斯與北約盟國發生戰爭，「我們必須展示作為一個國家和一個聯盟的決心，防止最壞的局面發生，否則沒有人會關心我們為未來做了多少準備。」

米尼漢強調，應對俄羅斯入侵烏克蘭，就是在威嚇中國。他說，「我們很久沒有做這樣的事情了，這是我們的祖父那一代人所做的事情。如果中國能迅速在台灣站穩腳跟，那麼這一切都會陷入困境。」

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