中國單日增7229例本土！ 官方認「防控形勢嚴峻」

中國國家衛生健康委員會表示，目前中國本土病例增長迅速，波及範圍持續擴大，「防控形勢嚴峻複雜」。（彭博；本報合成）

2022/04/01 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，官方今（1日）通報新增1787例本土確診病例與5442例本土無症狀感染者，合計單日新增7229例本土病例。中國國家衛生健康委員會表示，目前中國本土病例增長迅速，波及範圍持續擴大，「防控形勢嚴峻複雜」。

中國國家衛生健康委員會今通報新增1787例本土確診病例，以吉林省1363例、上海市358例較多；另外也新增5442例本土無症狀感染者，包含上海市4144例、吉林省871例等。

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中國國家衛生健康委員會疾控局副局長雷正龍今天在記者會上表示，中國境內3月累計新增10萬3965例確診，疫情波及29個省份。其中，吉林省疫情處於「發展階段」，上海市疫情處於「快速上升階段」，近期新增病例有9成來自這2個省市。

中國國家衛生健康委員會發言人米鋒指出，中國境內本土確診病例與無症狀感染者增長快速，疫情多點發散，波及範圍也進一步擴大，防控形勢嚴峻複雜。

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中國疫情持續擴大，上海市為重災區之一。圖為上海民眾隔著封鎖圍欄交易物品。（法新社）

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