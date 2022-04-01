烏克蘭「最致命女狙擊手」俄羅斯怕爆 靠假新聞「賜死」她

烏克蘭42歲女性狙擊手奧萊娜（中）讓俄羅斯怕得要命，用假新聞將她「賜死」。（翻攝奧萊娜臉書）

2022/04/01 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯大軍入侵，烏克蘭軍民團結反抗，不少英勇士兵讓俄羅斯人膽寒，42歲女性狙擊手奧萊娜（Olena Bilozerska）便是其一；她是一名棄筆從戎的志願役軍人，戰功彪炳，被封為「最致命女狙擊手」，讓俄羅斯人怕到用假新聞將她「賜死」。

綜合外媒報導，奧萊娜曾是一名詩人、記者和人權運動者，出過名為《一個非法士兵的日記》（Diary of an Illegal Soldier）的暢銷書，在烏克蘭頗負盛名。2014年奧萊娜棄筆從軍，以志願役狙擊手身分參加頓巴斯戰爭，作戰時殺死了至少10名敵人，不畏危險在建物殘垣和戰壕中戰鬥。

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俄羅斯巴不得奧萊娜陣亡；俄媒SM News30日報導稱奧萊娜在頓巴斯被俄軍擊斃，還強調她曾在一個晚上擊斃3名親俄人士。對此，奧萊娜親自在臉書上發文澄清自己沒事，還自嘲「被陣亡是個好兆頭，我應該會很長壽」。

不過她也開心不起來，因為被敵人誤認為奧萊娜的女性死者身穿便服，看起來不像軍人；奧萊娜表示，「死者身分依然未知，但看起來像是愛好和平的百姓」，她還得知一名立場親烏的女性好友被敵軍帶回俄羅斯，讓她非常擔心。

她曾經表示，自己不會對進入射擊範圍中的敵人留餘力，「你拿武器對付我的國家，那你就是我的目標，你不及時解決他，他就可能殺了你或你的同袍」，「當敵人爬過來（戰壕）想殺了我，他會考慮到我是不是有丈夫、父母或孩子嗎？當然不會，我也不會用這些愚蠢的事情干擾自己，那些東西屬於書本和電影，在實際戰爭裡這樣想的人都已經死了」。

奧萊娜不僅思緒理性冷靜，她的槍法也一樣俐落且充滿效率，2017年，一段奧萊娜透過熱像儀狙殺敵人的影片曝光，她精湛槍法令人驚艷，被外媒封為「最致命女狙擊手」。2018年起，她在海軍陸戰隊以軍官身分服役，2020年復員，不過她和丈夫都效力於烏克蘭國土防禦部隊，如今再度拿起武器為國家抵禦外侮。

奧萊娜曾經是一名記者，後來棄筆從戎，戰功彪炳。（翻攝奧萊娜臉書）

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