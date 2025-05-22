中央統刪地方補助款25％ 吳思瑤：藍白狠砍預算讓全民受害

吳思瑤直指，一切惡因皆源於藍白提案通刪總預算939億元，並要求行政院自行刪減636億元，在野黨狠心報復國家，讓各縣市和台灣人民承受苦果。（資料照）

2025/05/22 11:55

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院大砍中央政府總預算，行政院將各縣市的一般性補助款25%改列為未分配數；在野黨則指控中央違法濫權。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）強調，「冤有頭債有主」，一切惡因皆源於藍白提案通刪總預算939億元，並要求行政院自行刪減636億元，在野黨狠心報復國家，卻讓全民承受苦果。

總預算風波衝擊地方補助款，吳思瑤受訪說明，今年度中央政府總預算被藍白聯手刪減高達2075億元，創下史上新高。其中，在野黨通刪939億元，並要求行政院自行刪減636億元，形同剁掉行政院的肉、還要政院自砍手腳，但因各部會預算幾乎被砍到僅能維持基本運作，行政院在「不得已中的不得已」之下，只能暫停分配25%中央撥補地方政府的一般性補助款，以彌補藍白所要求的刪減額度。

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吳思瑤說，民眾黨團總召黃國昌曾預告「一定砍預算砍到國人有感」，這就是報復自己的國家及人民，讓全民嘗到惡刪預算的苦果，行政院及台灣人民都是受害者，但藍白做為加害人，卻持續譴責受害者。

至於如何解套，吳思瑤表示，行政院已針對總預算案提出釋憲，希望憲法法庭能對此亂源做出終極裁判，因為立法院不能剝奪行政部門正常運作的權力，甚至無視憲法權力分立原則的精神，若最後能釋憲成功，就能解決總預算亂象。

吳思瑤提及，除了總預算案，行政院也對「財政收支劃分法」提出釋憲。藍白聯手從中央挖走3753億元撥補地方，儘管這筆款項可供地方政府調整財源，但現行暫停撥付的25%一般性補助款，確實讓許多財政弱勢的縣市政府承受苦果。

「冤有頭債有主！」，吳思瑤強調，造成人民有感、讓各縣市都痛的，正是藍白，在野黨為何要如此狠心，為了報復國家、報復政府，造成這個因果相扣的惡果。

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