獨家》罷綠委涉幽靈連署 檢調再搜新北市國民黨土城等三區黨部

國民黨新北市黨部書記長陳貞容已被收押禁見。（資料照）

2025/05/22 12:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧、吳琪銘等4位新北市立委連署涉造假案，日前已啟動數波行動，並將國民黨新北黨部書記長陳貞容聲押禁見獲准；據了解，檢調經連日偵辦，已突破掌握有中階黨工找基層黨工或志工抄錄黨員名冊虛假連署，新北地檢署今日再指揮調查局北機站，前往國民黨新北市黨部土城、樹林及三峽區黨部搜索，並約談樹林區黨部盧姓執行長、土城及三峽區黨部楊姓執行長等10多人。

檢調偵辦罷免蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉造假連署案，掌握部分連署涉及死亡、冒名、重複連署等偽造文書情形，且部分連署字跡高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」情形，懷疑是抄襲名冊，且來源疑似與新北市板橋、三重、樹林、土城等區黨部或國民黨青工會有關。

請繼續往下閱讀...

檢調4月15日啟動第一波行動，搜索國民黨板橋、三重區黨部，聲押新北市國民黨板橋區黨部主任謝慶認、蔡甘子、羅大宇、志工應大華，及罷免蘇巧慧與吳琪銘總召王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀共6人，其他領銜人如罷免李坤城領銜人宋建樑則予以交保，但法院16日裁定謝等6人各3萬元至20萬元不等交保，檢方後抗告亦被駁回。

檢調持續蒐證偵辦，初步掌握部分國民黨青年軍只是掛名，這些「舊資料」與國民黨新北市黨部有關，為追查資料來源及授意者，向法院聲請搜索票獲准，28日再啟動第二波行動，搜索國民黨新北市黨部及陳貞容、黨務秘書朱蓓儀2人住處，訊後以陳貞容涉嫌重大且有串證之虞向法院聲押禁見獲准。

新北地檢署。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法